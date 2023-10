Debate presidencial: estas fueron las palabras finales de los candidatos

Al igual que en la instancia anterior, el debate de este domingo terminó con las palabras finales de cada uno de los candidatos que repasamos a continuación:

Myriam Bergman: "Tenemos un desafío enorme por delante y tenemos que dar un mensaje contundente. No somos ni sometidos ni cómplices. Hay 5 fórmulas presidenciales, te pedimos que no te resignes. Sabés la importancia de tener diputados y diputadas de izquierda que no se van a vender. Esta lucha necesita que te involucres, necesitamos enfrentar lo que viene, defender nuestros derechos e ir por más. Levantemos la izquierda":

Juan Schiaretti: "Compatriotas, como les dije la semana pasada, no está escrito en ningún lado que los argentinos estemos condenados al fracaso. Al fracaso nos llevaron el kirchnerismo y el macrismo. Creo además de que hay otras propuestas no se aplicaron en ningún lado del mundo y que significan un viaje a lo desconocido y que no mostraron experiencia en ningún ámbito. Por mi parte, tengo experiencia y defendí al interior, porque soy el único candidato del interior profundo frente al centralismo del AMBA. Les pido que me acompañen para hacer un país federal".

Patricia Burlich: “Yo soy una luchadora, luche toda mi vida contra los poderosos y corruptos que se creen dueños de todos. A estos tipos no los derrotás con discursos lindos. Como presidenta los voy a seguir enfrentando para que vos tengas el país que te merecés, para que tus hijos no se vayan del país, para que los corruptos no te sigan robando, para que los chicos tengan 190 días de clases, ni uno menos. El 22 de octubre el poder cambia, lo tenés vos en tus manos. Usalo para decirle no al kirchnerismo y para decirle sí a un cambio de verdad”.

Sergio Massa: "Probablemente este minuto sea uno de loas más importantes de mi vida. Quiero contarte cuál es el camino que Argentina tiene que elegir: volver al pasado, dar un salto al vacío o apostar a un modelo de producción y desarrollo. Quiero hablarte a vos mamá sobre los que promueven la venta de armas, a las pymes, a los trabajadores y decirles que vamos a pelear por una mejor distribución. Argentina está saliendo de una crisis, tal vez la peor pero lo peor pasó. El 22 de octubre tenemos un voto importante: andá sin bronca y odio que vas a buscar la bandera argentina al cuarto oscuro".

Javier Milei: "La casta política nos está tomando el pelo. Este debate como el anterior termina siendo una pantomima irritante. Se citan por televisión abierta para solucionar los problemas que ellos mismos han impulsado. Ningún candidato les pidió perdón, ninguno dio un paso al costado por sus estrepitosos fracasos", dijo en su exposición final.