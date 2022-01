Deborah Rodríguez denunció agresiones racistas mientras entrenaba en el Campus

La atleta Deborah Rodríguez denunció haber recibido insultos racistas cuando se entrenaba en la pista del Campus de Maldonado, un rato antes del clásico Peñarol-Nacional.

La atleta contó que muchas veces entrena en ese lugar y que este miércoles le tocó hacerlo en un día de clásico, con los hinchas en las tribunas.

EFE/Epa/Valdrin Xhemaj

Rodríguez es atleta olímpica

"Por parte de la hinchada recibo insultos, me gritan negra de mierda, insultan a mi madre, a mi hermano mellizo (Ángel) que es un jugador de fútbol, que jugó en Peñarol. No me pregunten de que cuadro soy, no soy de Peñarol ni de Nacional y no estoy para hablar de fútbol, sino de violencia", manifestó en un video que grabó apenas llegó a su casa tras el entrenamiento.

"¿A qué nivel llega la gente de insultar a alguien? Yo no estaba en las gradas y tuvo que intervenir la Guardia Republicana porque me empezaron a tirar cosas. Me parece tristísimo, en ningún momento yo estaba haciendo algo malo", expresó.

"No es a lo que llega el fútbol, es a lo que llega la sociedad", indicó y subrayó: "Yo no me callo".