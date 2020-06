Del Campo propone "patear la puerta de Conmebol" para que no les lleven más jugadores

Arturo Del Campo, presidente de Danubio, dijo este jueves que la Asociación Uruguaya de Fútbol tiene que ser más fuerte en la defensa de los clubes en Conmebol y FIFA, y contó lo que pasó en su institución.

"Este año un cuadro de España que compró una filial en Tercera división de Portugal, se nos llevó cuatro jugadores. Es un pase puente y con eso eluden los derechos de formación, que a veces son difíciles de cobrar o nos dan US$ 300 mil, una limosna. Hay que proteger al jugador y la AUF debería formar una comisión con gente capaz en derechos", expresó en Hora 25 de AM 770.

El presidente danubiano dijo que las instituciones tienen que exigirle más a la Asociación, para que ésta se plante con otra firmeza ante Conmebol, y la Confederación frente a FIFA.

"Esto que vive Uruguay lo viven otros países de América. ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué nuestros dirigentes no son duros con Conmebol defendiendo nuestros derechos? Da para mucho el tema. Lo que pienso que es un punto muy importante, que se deben buscar las maneras, hay gente idónea".

Dijo que estuvo en contacto con especialistas en derecho deportivo y expresó que ya están dando cambios para mejorar y que los clubes no sean los grandes perjudicados por la pérdida de sus figuras sin generar los beneficios correspondientes.

Además, Del Campo sugirió: "Vayamos a patearle la puerta y exigirle a Conmebol", porque "en la medida que no se tenga la voluntad y no se actué con firmeza, siempre vamos a perder ante un fútbol más poderoso y que domina a FIFA. Hay otros países que dominan la Conmebol, hay temas políticos que intervienen en esto y no va a ser fácil".

Indicó, asimismo, que en Uruguay "se ha dejado de lado a los clubes, muchos dirigentes nos sentimos desplazados, no se nos informa, estamos quedando fuera de las decisiones y está fermentando con fuerza un movimiento de clubes, para empezar a ver lo que tenemos en común e imponer para que al fútbol profesional se le de la realidad que tiene. Está siendo muy relegado, la AUF todavía no dio el balance del año pasado y el 31 de mayo tenía como fecha límite; hace 15 días pedimos un consejo de fútbol profesional y no tenemos noticias. No tenemos respuestas".

Durante la entrevista, el dirigente que se postuló a presidir la AUF y fue inhabilitado por Conmebol tras realizar el examen de idoneidad, habló también sobre las Sociedades Anónimas Deportivas, que están llegando al fútbol uruguayo.

"Es una herramienta, se va a venir y no sé si son buenas o malas. Tenemos el caso de Torque, por ejemplo. Si yo fuera dirigente de Peñarol o Nacional me empezaría a preocupar porque es una inversión que viene acá, a sacar dinero, a buscar beneficios, pero puede venir Barcelona con Danubio o Liverpool, o el Inter de Miami y esos clubes van a competir con los clubes de acá, tienen poderío y empiezan a pagar en formativas desde Sexta división. Eso le saca la raíz de lo que era nuestro fútbol. Tienen grandes capitales, y si quieren van hacer mella".

Añadió que "lo que se está viendo es que dentro de ocho años tendremos clubes muy fuertes que no van a ser fruto de una realidad social, hay que ver cómo repercute, si esos dineros reingresan al fútbol o se sigue desprestigiando y llevándose las promesas. Creo que el fútbol va hacia la SAD y como si fueran multinacionales de clubes, satélites en muchos lados y en vez de venir a comprar los jugadores, los van a fabricar".

También se refirió a la organización de los torneos del fútbol local.

"El Intermedio no me gusta, no arrastra gente y no es un campeonato justo. Creo que se puede pensar un campeonato lindo, agradable y no termine con un campeonato donde un equipo le sacó seis puntos al segundo y le quita al resto toda la gracia", dijo.