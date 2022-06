Del "Unión mereció más" de Gustavo Munúa al "el 2-0 es justo" de Pablo Repetto: así lo vieron los DT

Para Gustavo Munúa, Unión fue "mejor" en el segundo tiempo y "mereció más" en el partido. Para Pablo Repetto "el 2-0 es justo". Nacional derrotó a Unión en partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana y en la conferencia de prensa ambos entrenadores dejaron puntos de vista bien distintos.

Munúa, quien asistió primero a la conferencia que se realizó en el Gran Parque Central, analizó el partido: "Ellos se encontraron con un gol muy rápido, un buen gol, obviamente el partido hubo que llevarlo a contracorriente y nos generó un nerviosismo normal. Y luego nos hacen un golazo. En el primer tiempo no nos dejaron jugar mucho, pero en el segundo tiempo fuimos mejores, aunque no pudimos concretar, tuvimos alguna contra que intentaron aprovechar y por momentos nos hicieron sentir incómodos, pero no pudimos descontar. Por muchos pasajes del partido el equipo mereció más".

Repetto, posteriormente, expresó: "Tenemos la ventaja, merecida sobre todo por lo que hicimos en el primer tiempo. Sentimos tranquilidad, pero sabiendo que tenemos una revancha muy dura. El gol tempranero cuando nos habíamos parado bien y habíamos tenido una antes, nos dio confianza y eso nos dio la ventaja que hoy tenemos".

"Nos quedamos con que sobre el final pudimos lograr el tercero, pero Unión tuvo sus posibilidades. La ventaja de dos goles es justa, el 2-0 es justo. Ya estamos pensando en el viernes y luego pensaremos la revancha", agregó Repetto.

Munúa extendió su visión del juego: "Siempre pensamos que los rivales juegan y hacen sus méritos, el gol tan tempranero cambia los partidos, nos tuvo un poco desacomodados los primeros 15-20 minutos, ellos aprovecharon los goles. A medida que fue pasando el tiempo encontramos nuestras posibilidades, en el primer tiempo tuvimos dos o tres y en el segundo tiempo lo mismo. El equipo lo intentó, la idea era intentar, llevar el mando del partido, con todo lo bueno que tiene Nacional, su juego por banda y el juego entre líneas de Fagúndez, pero ellos fueron muy contundentes y nosotros no pudimos concretar".

"El equipo fue valiente, apostó, el partido se dio así y es verdad que tuvimos 20 minutos incómodo, pero después dieron la cara en todo momento", agregó.

Gustavo Munúa ve "muy abierta" la serie

"La efectividad en el fútbol es clave, pero es importante también tener las posibilidades. Nacional fue más efectivo con dos goles de afuera del área".

"Es una serie abierta y hay que preparar la revancha y la remontada. No tengo duda que nuestra gente nos va a ayudar muchísimo, precisamos a nuestra gente en la vuelta y sé que la vamos a tener. Unión demostró que tiene con qué. Vamos a tener que planificar bien el partido. Tenemos un encuentro el domingo y ahora a esperar el partido del martes", afirmó Munúa.

Ahí los entrenadores tuvieron una visión compartida de la serie de 180 minutos: "Quedan 90 minutos más", se limitó a decir Repetto.

Sobre la importante cantidad de bajas con las que tuvo que encarar el partido, el DT de Nacional manifestó: "No esperábamos tantas bajas, podía pasar, pero cuando lo supimos le dijimos al plantel que estábamos tranquilos porque los que iban a entrar iban a estar a la altura; tenemos un plantel muy parejo y hoy quedó demostrado, como en todo el año. Hoy se confirmó, hay jugadores que quizás no tienen mucho minutos pero tienen calidad para estar en el club".

"Los que tuvieron covid no tenían síntoma ninguno, tienen que pasar los días y a partir de ahí que cumplan el protocolo y seguramente el viernes los vamos a tener en cuenta", expresó Repetto sobre el partido contra Plaza Colonia por la cuarta fecha del Torneo Intermedio (hora 20.00, Gran Parque Central). Los que venían sin jugar seguramente lo sentirán más, tenemos que hacer un análisis y ver. Cándido, Castro y Marichal están suspendidos para el viernes. Ahí veremos cuál es el mejor once, tendremos un rival duro que viene de ganar, al que en el Apertura le ganamos sobre el final y también por esta seguidilla de partidos que tendremos. Cándido terminó bien", afirmó Repetto.

"Yo no dije que encontré el 11, sí estuve conforme con el 11 de los últimos dos partidos, pero eso va variando con los rendimientos que vemos día a día. Esto confirma que tenemos un plantel muy parejo y que están todos adheridos a la causa. Matías que mañana viaja, entró con todas las ganas porque hay un objetivo grupal más fuerte que el individual", agregó en referencia a Zunino quien de madrugada viajará a Ecuador para reintegrarse a Liga de Quito, dueño de su ficha.

Sobre la chance que tuvo de jugar Mario Risso, Repetto afirmó: "Decidimos que se renovara su contrato porque lo vemos en los entrenamientos independientemente de que los jugadores jueguen o no. Recién hoy pudo jugar su primer partido de titular y demostró que está a la altura no solo por lo que aporta en el vestuario sino también en lo futbolístico".

Consultado sobre si Nacional realizará incorporaciones para el Torneo Clausura, Repetto dijo: "Las altas van a venir de la mano de las bajas; si se van jugadores buscaremos incorporar. Si hay jugadores con historia en el club y son diferentes, tampoco nos vamos a cerrar. Hoy no estamos buscando, pero si hay bajas hay que buscar las soluciones, en lo posible rápido".

Polenta se tiene fe para darlo vuelta

Diego Polenta, excapitán de Nacional y ahora en Unión, afirmó: "Fue mérito de ellos, el segundo gol es un gol de otro partido, a veces sale bien y a veces sale mal. Nos vamos tristes por el resultado, pero esto está abierto, hicimos un gran segundo tiempo y eso nos da ilusión para tratar de dar vuelta la serie. Me gustó el segundo tiempo del equipo, en casa nos hacemos muy fuertes, nuestra gente nos lleva a eso, espero un estadio lleno que nos acompañe como nos viene acompañando y así juntos intentar dar vuelta la serie".

El partido especial de Polenta que se saludó con Repetto

Munúa aportó después: "Mele en alguna oportunidad nos salvó, también tuvo alguna Rochet y otras en las que no fuimos eficaces, pero veo una serie muy abierta. Como dijo Diego, el equipo se siente cómodo jugando de local y no tengas duda que este grupo de jugadores va a dar el máximo para revertir esta eliminatoria".

"Antes del partido se me pasaron mil cosas por la cabeza, pero después me olvidé de todo. Hoy me debo a Unión y a un grupo de personas que son mis compañeros y para los que siempre quiero lo mejor", finalizó diciendo Polenta.

"La revancha va a ser un partido complicado", dijo Rochet

El último en hablar en conferencia fue el capitán de Nacional, Sergio Rochet.

"La revancha va a ser un partido complicado, tenemos la ventaja de poder jugar con eso, tenemos que ser inteligentes, ellos van a salir a buscar el resultado y nosotros confiar en nuestro trabajo que lo venimos haciendo bien", dijo.

"Me siento muy bien al momento de atajar por la confianza que genera tener continuidad y por la confianza que me dan mis jugadores, se habla mucho de la racha sin goles pero es por ellos", agregó.

Sergio Rochet y el susto que no pasó a mayores

Sobre el golpe que sufrió a los 8 minutos de juego y sus gestos de dolor, Rochet tranquilizó a los hinchas de Nacional: "Arrastro un esguince del partido con Bragantino por la Libertadores y justo se me cayó encima un rival, fueron cinco minutos de dolor, pero después me sentí bien".