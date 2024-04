Denisse confrontó a Coti de Gran Hermano en vivo: "¿Vos te enamoraste posta de Bautista?"

En el debate de Gran Hermano del pasado lunes, Denisse González tuvo la oportunidad de enfrentarse cara a cara con Coti Romero, la recién eliminada del programa. Aprovechando el momento, la exconcursante cuestionó el acercamiento de Coti a Bautista Mascia, con quien ella había tenido un romance dentro de la casa.

"Le quiero hacer una pregunta, es algo un poco más personal. Yo no tengo ningún problema con que te guste él, es cierto que en la casa se incrementan mucho las emociones y uno no elige a quien le gusta", comenzó diciendo Denisse.

Luego, explicó por qué le molestó la actitud de Coti. "Si verdaderamente sentías algo por él, aunque mucha gente creía que se trataba de una estrategia, ¿por qué elegiste hacer terapia en el confesionario con toda la Argentina y decírselo a personas que conocías hace tres semanas, como Darío y Virginia? Podrías haberlo sentado a Bauti, que sabés que es re buen tipo, y decirle lo que te pasaba", analizó.

Concluyó que: “Si era recíproco, bien; y si no, seguías tu camino”.

Manteniendo la calma, Coti intentó explicar los sentimientos que experimentó durante su convivencia con el uruguayo. "En realidad lo hice en el confesionario, pero con el psicólogo. Hablé con él porque no sabía qué hacer y después en un momento salgo llorando y me ve Pali, que era la que cuando me veía llorando se acercaba", explicó sobre sus acciones.

"¿Vos te enamoraste posta? Yo pensé que era todo verso...", preguntó Santiago del Moro al escuchar la explicación de Coti. Evitando cualquier polémica, ella respondió: "No es que me enamoré. Sentía atracción, como que me atrajo bastante, pero me negaba a sentirlo".