Desde el entorno de Bullrich reconocen el malestar contra Macri por Milei

Nicolás Massot, un ex diputado nacional que trabaja para la campaña de Patricia Bullrich, reconoció que hay malestar en las filas de la candidata presidencial de Juntos por el Cambio contra el expresidente Mauricio Macri por su "ambiguedad" en relación al contrincante de La Libertad Avanza, Javier Milei.

El ex legislador declaró que le "gustaría que el rol del expresidente fuera mucho más nítido" y consideró que "hay una ambigüedad que pareciera que da todo lo mismo y no da todo lo mismo. No es cierto que da lo mismo. A mi lo que me desilusiona es que no hay nadie que lo tenga más claro que el propio Macri".

"El que calla, otorga", entendió el ex diputado y actual candidato sobre los supuestos coqueteos del exmandatario con el postulante a la Presidencia Milei.

Massot también mostró disconformidad por el hecho de que Macri se fue a un torneo de Bridge.

"No todo es lo mismo y Mauricio Macri lo sabe. Entonces lo que yo espero, no como dirigente sino como ciudadano, es un pronunciamiento claro", observó y recordó que "la propia Patricia Bullrich fue una abanderada de agosto a octubre de 2019" en las marchas del Sí, se puede" que encabezó el ex presidenta en la campaña en las que finalmente perdió los comicios por su reelección.

Para Massot, "no puede ser que en aquel momento sea el 'sí, se puede' y hoy es todo lo mismo y nos vamos a un torneo de cartas. No puede ser eso. Yo espero otra actitud".

Los dichos de Massot coinciden con lo que colaboradores de Bullrich dejaron entrever en las últimas horas en el sentido de que Macri debe ser más claro sobre su posición hacia el candidato de La Libertad Avanza.