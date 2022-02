"Despojo" y "decepción", la bronca de los dirigentes de Nacional por los errores arbitrales

El presidente de Nacional José Fuentes y el tesorero Gustavo Amoza hicieron sentir su molestia con el arbitraje que tuvo el partido que su equipo empató 0-0 con Liverpool este lunes en el cierre de la tercera fecha del Torneo Apertura.

"Armás un equipo competitivo y perdés dos puntos de esta forma es imposible, es imposible. No sé si es un tema de garantías, pero es imposible que un línea no pueda ver una cosa azul que la tiene a cinco metros, porque no es que lo esté habilitando allá atrás, lo tiene a cinco metros, adelante de él, y no ve una cosa azul. Es increíble, no sé qué decirles porque estoy re caliente", declaró en conferencia de prensa Amoza sobre el fuera de juego mal cobrado por Horacio Ferreiro que anuló un gol de Juan Ignacio Ramírez a pase de José Luis Rodríguez.

"Todavía no hablamos porque recién terminó el partido, pero esto no puede quedar así, algo hay que hacer porque es un despojo a siete días del clásico", agregó.

"Sin VAR no se puede jugar el clásico, pero los jueces se tienen que dejar ayudar por el VAR. Lo vuelvo a decir", expresó Amoza que la semana pasada fue denunciado por el gremio de los jueces ante el Tribunal de Ética.

"Le fui a preguntar al línea cómo hizo para no ver una cosa azul a cinco metros, nada más, se enojó... Se enojan, obviamente, se enojan", dijo.

"Nacional fue claramente mucho mejor que Liverpool, los 30 minutos de ayer y todo el partido, generamos muchas más chances. Hubo dos goles que hicimos, y te regalo que el penal que capaz lo errábamos", afirmó.

Camilo Dos Santos

El gol mal anulado al Colo Ramírez

"Soy hincha y estoy caliente, vamos a seguir trabajando para que estas cosas no sucedan, pero yo no agarro la bandera, si yo hubiera agarrado la bandera no lo cobraba", concluyó.

Con un tono más calmo y reposado, Fuentes también dejó claramente manifiesto su malestar por los errores de Daniel Rodríguez, Horacio Ferreiro sumando también a Javier Burgos, quien arbitró el domingo pero que el lunes viajó para dirigir por Copa Libertadores.

"Creo que la gente tiene razón para estar alterada", comenzó diciendo en una improvisada conferencia de prensa mientras los hinchas que se retiraban insultaban a los propios dirigentes tricolores.

"Ustedes me conocen, así que voy a tratar de mantener la calma y la tranquilidad. Ahora cuando ves un estadio lleno y unanimidad de opiniones. porque no solo son las de Nacional, porque todos los periodistas estuvieron de acuerdo que hay tres jugadas capitales en un partido, es demasiado. A veces cuesta mucho transmitir tranquilidad si los que tienen que impartir justicia no lo hacen. Pero para colmo, lo hicimos con dos árbitros, si no querés sopa, dos platos. El árbitro de ayer no vio un penal clarísimo que vio todo el mundo. Asumamos que se equivocó. Entonces cambian al árbitro y hoy no ve el terrible planchazo que le pone el jugador Carneiro a Rochet. Era la segunda amarilla y era la roja. Y como si eso fuera poco, después un gol lícito de una jugada absolutamente lícita, solo una persona en todo el estadio ve offside y ese es el línea que anula el gol lícito. Ese gol significa llegar al clásico con dos puntos menos, podíamos tener una ventaja mayor, y son dos puntos que al final del campeonato se van a sentir. Entonces, ahora el argumento es que van a decir que se equivocaron y está bien, yo acepto los errores humanos. Pero cuando dos árbitros en un mismo partido cometen errores tan graves, alguno va a tener que tomar riendas en el asunto, empezar a analizar. Porque se hace muy difícil controlar a la gente en una cancha que se vuelve a llenar como hacía tiempo no se veía, que vuelve al estadio y que se siente despojada con absoluta certeza, con la razón. ¿Cómo no te vas a sentir mal? Y yo me siento mal como dirigente y como hincha de Nacional porque venimos a ver una fiesta y errores arbitrales te impiden un resultado en un partido lindo, con dos equipos que intentaron jugar. Estas cosas son las que te decepcionan y las que te hacen repensar un montón de cosas. A veces todo eso que se dice, ¿no será cierto? Porque te hacen dudar. Está bien que te equivoques una vez, pero ¿tres fallos fundamentales en un resultado? Un penal clarísimo y un offside en una jugada clarísima que arranca en la mitad de la cancha y que es imposible errarle a ese offside. Ahora nos queda el consuelo que todo el periodismo, que todo el mundo está de acuerdo, pero dos puntos nos sacaron y esos puntos al final, insisto, van a ser decisivos". afirmó en extenso monólogo.

"Después de esto no hay ni la más mínima duda de que va a haber VAR en el clásico2, afirmó.

Cuando le preguntaron por errores que se arrastran del año pasado, dijo: "Hablo concretamente de este partido que con dos árbitros, los dos tuvieron errores capitales y oh casualidad contra Nacional".

"¿Qué medidas podemos tomar? ¿Una audiencia al Colegio de Árbitros? Va a pasar siempre lo mismo. Cuando a vos te suceden cosas como estas, donde tres fallos fundamentales deciden el resultado de un partido, es muy fuerte. Podemos pedir audiencia y nos van a decir que son errores humanos. Ahora, dos árbitros diferentes en un mismo partido cometen errores tan capitales, es bravo. Es bravo transmitirle tranquilidad a la gente, paz, que es lo que uno quiere. Estamos haciendo acciones para que el clásico sea una fiesta, ahora, ¿cómo queda esta gente? Porque hay que ver eso. El estado de la gente ustedes lo vieron: nos insultan a nosotros y nosotros no podemos hacer nada. Hay cosas que de alguna manera decepcionan y son muy fuertes", agregó.

"Un árbitro está sujeto a error y ustedes no me ven quejándome permanentemente, se pueden equivocar. Ahora, en jugadas tan capitales... En el penal de ayer el juez estaba de frente, no me digas que no lo vio. Ponele que la lluvia no lo dejó ver. El planchazo de Carneiro lo vio todo el estadio, no lo vio el árbitro. Y el offside lo podía cobrar una sola persona en el estadio que es la que tenía el poder y nos quitó un triunfo legítimo. Es mucho. Sinceramente, estoy decepcionado, hasta ahora he tratado de mantener la compostura. Pero cuando llenás un estadio, entiendo la decepción de esta gente que ve jugar a un Nacional distinto en un lindo partido pero que por un error u horror arbitral perdemos así dos puntos", dijo Fuentes.

El entrenador Pablo Repetto, por su parte, también dejó en claro los errores que perjudicaron a su equipo. "Perdimos dos puntos en un partido raro por todo, primero porque se jugaron 30' ayer y hoy con polémicas totales y creo que decisivas en el resultado, nos llevaron a tener un poco de ansiedad en el juego, que fue normal con todo lo que había pasado. El equipo fue, creó las situaciones, quizás en algún momento quedamos expuestos por los riesgos que estábamos corriendo, pero te vas con el dolor de no haber logrado tres puntos que eran importantes porque creo que los merecimos por lo que fue el día de hoy y lo de ayer, sin ninguna duda", declaró en VTV.

Camilo Dos Santos

Pablo Repetto le protestó a Rodríguez

"El gol no lo veo, pero lo que le dije al línea automáticamente era que tenía que ser offside de verdad para cobrarlo, por todo lo que había pasado antes, porque la verdad que todos los fallos... La amarilla de Carneiro que era roja, lo del día anterior... No quiero entrar en polémicas, solo decir que perdimos dos puntos por lo que fue el trámite del partido", manifestó.

Sobre Brian Ocampo, lesionado el domingo, dijo: "Mañana le van a hacer un estudio, esperemos que no sea de gravedad, ahora hay que planificar el clásico del domingo que es un partido importante; me hubiera gustado llegar con una ventaja más holgada porque creo que la merecíamos, pero lo importante es sumar de a tres, es un partido con historia y lo queremos ganar. A Zunino también lo vamos a evaluar en la semana", concluyó.