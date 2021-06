Después de nueve meses, Carlos Sánchez volvió a jugar en Santos con "una gran felicidad"

El volante uruguayo Carlos "Pato" Sánchez, volvió a jugar oficialmente al fútbol este jueves cuando por el Campeonato Brasleiro le empataron de atrás y de visita a Gremio de Porto Alegre 2-2.

Sánchez debió esperar ocho meses fuera de las canchas luego de que se rompiera los ligamentos cruzados de su rodilla izquierda.

Su último partido lo había disputado el 1° de octubre de 2020 y ante Gremio, ingresó a los 59 minutos.

"“Es una gran felicidad volver. Solo tengo que agradecer a todo el departamento médico, a mi familia, amigos y fanáticos por todo lo que hicieron por mí. Cuando me llamó Diniz (el técnico), sentí una gran emoción y alegría, y también fue importante porque aun así logré ayudar al equipo”, explicó Sánchez en una entrevista que le brindó a su club.

Y añadió: “Fue difícil cuando me lesioné, porque pensando en la edad que tengo, muchas cosas pasan por mi mente. Pero mantuve la cabeza fuerte, tuve un gran apoyo de mi familia y de todos los que estaban cerca de mí. Esto me fortaleció y me ayudó a volver a hacer lo que más me gusta".

Sánchez indicó que cree que todavía necesita "un poco más de tiempo para estar completamente preparado físicamente. No tengo mucho ritmo de juego, y eso afecta al campo. Pero creo que poco a poco voy evolucionando para llegar al 100%".

Cabe recordar que el jugador de 36 años, firmó un nuevo contrato con Santos el pasado 7 de junio, como informó Referí, hasta el 22 de julio de 2023.

El uruguayo jugó su primer encuentro con este club el 4 de agosto de 2018 y con el del jueves, llegó a 105 partidos con la camiseta de Santos.

Además, es el segundo mayor goleador extranjero de la historia del club con 25 goles, solo un tanto por debajo del colombiano Jonathan Copete.