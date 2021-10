Día del Ingeniero: cuántos se dedican a la tecnología de la información y cuánto ganan

Este 12 de octubre se celebra el Día del Ingeniero en Uruguay. Una de los sectores más elegidos por ellos son las tecnologías de la información. Se estima que en el país hay más de 15 mil personas que trabajan en el rubro y el 13% de ellas tienen su educación terciaria completa.

Un estudio hecho por la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información (Cuti) revela que el 68% de las personas que trabajan en el rubro son hombres y el 32% mujeres. También evidencia que el 87% son uruguayos y el 13% extranjeros y que el 74% son dependientes y el 26% no dependientes.

Estos datos se desprenden de la Encuesta Anual del Sector TI realizada en el año 2019 y del formulario de actualización completado entre marzo y junio de 2020 por 36 empresas TI socias de Cuti.

Los analistas realizaron el índice de rotación del personal. Allí están calculadas tanto las admisiones como las desvinculaciones sobre el total del personal ocupado. Ese mayor movimiento se observa más en los equipos de desarrollo que en las áreas gerenciales.

El monitor realizado en julio de 2021 muestra que el 66% de las empresas prevé contratar personal y el 32% prevé mantener su plantilla actual. "Entre las empresas que prevén contratar personal, el 70% busca a Especialistas TI".

Cuánto ganan

Para candidatos sin experiencia, el promedio que solicitan los candidatos está en el entorno de los US$ 760.

Según la CUTI, el promedio salarial de los candidatos IT junior se modifica según el cargo. Quienes son desarrolladores frontend o backend, aquellos que diseñan la lógica y las soluciones para que todas las acciones solicitadas en una página web o una app, sean ejecutadas de manera correcta, pueden llegar a ganar US$ 1.501. En tanto, un full stack developer junior, un perfil híbrido entre el desarrollador front end y back end., posee conocimientos en diseño web, lenguajes de programación, base de datos, gana un promedio de US$ 1.357.

El relevamiento de la CUTI muestra aumentos para quienes tienen una experiencia laboral de entre 2 y 6 años. Allí los salarios esperados ascienden a US$ 1.783, mientras que en las empresas tecnológicas se ofrece un promedio de US$ 1.745, según releva el portal Workifit.

Los desarrolladores frontend o backend semisenior ganan US$ 2.449, mientras que un full stack de este nivel puede llegar a US$ 2.045.

Los que tienen mayor experiencia laboral y conocimiento solicitan sueldos de US$ 3.358, aunque el salario promedio que las empresas les pagan andan en el entorno de los US$ 2.297.