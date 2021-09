Día internacional del chocolate: por qué se celebra hoy y algunas recetas para aprovecharlo

El chocolate también tiene su fecha de celebración. Pero nada tiene que ver con su origen, sino que está relacionada más bien con la ficción.

El 13 de setiembre es el día internacional del chocolate. La fecha se oficializó en 1995 y se eligió como homenaje al nacimiento del escritor británico Roald Dahl, autor de la novela infantil Charlie y la Fábrica de Chocolate, publicada en 1964. El libro tuvo dos adaptaciones cinematográficas: Willy Wonka y la Fábrica de Chocolate, en 1971, dirigida por Mel Stuart y protagonizada por Gene Wilder; y Charlie y la fábrica de chocolate, en 2005, dirigida por Tim Burton y protagonizada por Johnny Depp.

Si bien la propuesta de celebrar al chocolate fue originalmente francesa, rápidamente fue acogida por los Estados Unidos, ya que coincide con el nacimiento, medio siglo antes, de un famoso chocolatero: Milton S. Hershey, el fundador de The Hershey Chocolate Company -más conocida simplemente como Hershey's-, una de las marcas de chocolate más antiguas de Norteamérica.

La historia del chocolate se remonta a la colonización americana. Aunque no hay consenso sobre el lugar exacto de su origen, sí es un hecho que nació en América, donde el cultivo del cacao se ha rastreado hasta tres mil años atrás, según un estudio basado en vestigios de cacao encontrados en fragmentos de cerámica que datan entre los años 1100 y 800 a.C.

En las comunidades prehispánicas el cacao era considerado un regalo divino. Para los mayas era sinónimo de vigor físico y longevidad, y tenían una variedad de preparaciones del cacao, todas servidas y preparadas como bebida caliente. Para el imperio azteca el cacao representaba riqueza y abundancia. El método básico para la preparación del chocolate, xocolatl, era similar al que previamente emplearon los mayas, aunque lo servían frío. La llegada de Hernán Cortés lo convirtió en un producto más de la conquista europea y así, se envió a España.

Pexels

Actualmente la producción artesanal está ganando adeptos

Al brebaje americano le agregaron azúcar y lo comenzaron a servir caliente en fiestas y banquetes. Con el tiempo, y los experimentos, se convirtió en una mezcla a base de manteca y pasta de cacao, azúcar, leche y emulsionantes. Y se popularizó en Suiza a finales de la década de 1810.

En la actualidad hay grandes productores de cacao en países como Brasil, Ecuador, México, Bolivia, Colombia y Venezuela. Mientras que las las grandes marcas de chocolate, las principales industrias, se encuentran distribuidas en Estados Unidos, Italia, Suiza, Japón, Reino Unido y Corea, según la Organización Internacional del Cacao y consigna el diario argentino La Nación.

Pero en los últimos años el chocolate está tomando nuevos caminos. De ser casi exclusivamente un producto industrial, el chocolate recuperó prestigio como alimento y su elaboración artesanal ha ido ganando terreno en el mercado local, incluyendo incluso variedades sin gluten y veganas, así como recetas de especialidad.

Algunas recetas para celebrarlo:

Fondue de chocolate - Rodrigo Bauni

Ingredientes

250 grs. cobertura de chocolate 80%

200 grs. crema de leche (no descremada)

Rayadura de piel de una naranja

50 cl. whisky *se puede hacer sin alcohol o, si se prefiere, se puede separar antes de incorporarlo una cantidad de fondue para los niños de la familia.

Opción 1: microondas

Colocar la crema de leche (en un bowl apto para microondas) a calentar 1 minuto y medio. Retirar del microondas, agregar el chocolate picado en trozos pequeños y dejar reposar 1 minuto. Llevar a microondas otra vez y calentar de a 30 segundos, retirar y mezclar, hasta que este totalmente fundido. Sumar la ralladura de naranja y el whisky y calentar 30 segundos más. Retirar y mezclar.

Opción 2: a baño María

Colocar la crema de leche en un bowl a baño María, dejar calentar hasta que los bordes de la crema comiencen a hacer microburbujas, colocar en ese momento el chocolate picado en trozos pequeños. Dejar reposar 4 minutos y mezclar. Incorporar la ralladura de naranja y el whisky*. Mezclar hasta lograr una textura oscura, pareja y brillante.

El cocinero sugiere acompañarlo con frutas - banana, naranja, mandarina, pomelo, frutos rojos, kiwi - y masas, desde un brownie, merenguitos, madalenas, bizcochuelo, medialuna, muffins, también confituras o frutas secas, como ciruelas o higos.

Tener cuidado de no quemar (no pasar de 60º C), dado que se quema el chocolate y es inolvidable ese aroma. O sea, a menor temperatura que la que tomas un mate o un café.

Conitos de chocolate y dulce de leche - Pía Fendrik

Ingredientes

300 grs. de harina

100 grs. de azúcar impalpable

100 grs. de manteca

Agua fría

Dulce de leche repostero

300 grs. de chocolate

50 grs. de manteca

Preparación

Colocar la harina con el azúcar impalpable y la manteca fría cortada en cubitos en un mixer y hacer un arenado. Agregar el agua. Procesar hasta integrar. Cubrir con papel film y llevar a la heladera durante 30 minutos. Estirar sobre una superficie enharinada. Cortar círculos con un cortante de 3 cm. Colocar en una placa para horno y cocinar a 180 grados durante 7-10 minutos. Dejar enfriar.

Colocar el dulce de leche repostero en una manga con pico liso. Hacer un copo lo más derecho posible sobre cada tapita. Llevar a la heladera durante 30 minutos. Derretir el chocolate con la manteca. Sumergir los conitos en el chocolate, dejar escurrir unos segundos. Dar vuelta y llevar a la heladera.

*Con recetas de El Cronista