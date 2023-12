Diablito Echeverri: de asegurar no renovar en River a sus posteos en redes sociales

Sorprendió a todos el Diablito Echeverri cuando ante los micrófonos, y minutos después de haberse consagrado en el Trofeo de Campeones, aseguró que no renovaría su contrato con River.

“Mi representante habló con el presidente, se habló muchas cosas que mi representante no atendía las llamadas y sí estaba en contacto siempre. No voy a renovar, pero un año o seis meses me voy a quedar en el club. No voy a renovar, pero sí me voy a quedar seis meses o un año en el club y después se verá qué pasa”, dijo ante la consulta periodística.

El juvenil de River Plate está siendo seguido por varios clubes de Europa, entre los que se destaca el Barcelona, pero también está en la mira de otros grandes como el Milan de Italia, PSG de Francia y Manchester City y Chelsea de Inglaterra.

Tras soltar la bomba, Echeverri se manifestó en redes sociales. Primero compartió una historia besando el trofeo de Campeones con la frase "Siempre River" y una leyenda: “2 títulos y que sean muchos más con esta camiseta”.

La historia del Diablito Echeverri

Más tarde compartió un posteo con un carrusel de fotos y un texto breve: “Feliz por mi 2 título con esta camiseta, a por un 2024 lleno de alegrías.❤️🤍 SIEMPRE RIVER😍❤️🤍”.

El que intentó bajarle la espuma a la situación fue el presidente de River, Jorge Brito: “Recién lo saludé y estaba un poco mal por lo que había dicho, porque tal vez dijo lo que no quería decir. Creo que hay que entender que tiene 17 años, es un grandísimo jugador, con un potencial enorme. También es una persona muy querida en el plantel, recién lo estamos conociendo, porque se sumó hace unos meses”.

El posteo del Diablito Echeverri

“En la euforia del festejo dijo algo que no es tan así. Yo me quedo con lo que aclaró. Está muy bien que lo haya hecho. Nunca tuvimos un problema con el representante, como escuchamos. Tenemos un buen vínculo con el representante y con él. Quedan 13 meses para el vencimiento de su contrato y seguramente de acá al 10 de enero que arranque la pretemporada definiremos cosas de su contrato. Lo importante es que Claudio me lo volvió a manifestar. El quiere triunfar en River y quedarse acá, y yo me quedo con eso. El representante defenderá sus derechos y nosotros el del club, como corresponde. Confío plenamente en Claudio Echeverri y su representante que vamos a hacer algo muy bueno para el club y el jugador, como hemos hecho siempre”, agregó Brito.

“Que la gente se quede muy tranquila porque confío que Echeverri jugará en River el año que viene”, cerró el presidente de River.