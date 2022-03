Diego Arismendi dijo que estuvo dos veces por volver a Nacional desde 2018 y le bajaron el pulgar

El capitán de City Torque y exreferente de Nacional, Diego Arismendi, dijo que no le sorprendió que en los tricolores no se hayan renovado los contratos de Gonzalo Bergessio y Diego Polenta a fines del año pasado.

Consultado en el programa La Oral Deportiva de radio Universal AM 970 por si le llamaba la atención que no se le haya extendido el contrato a ambos futbolistas a fines del año pasado, el futbolista respondió que no.

“No, porque es el camino que vienen tomando desde hace años, desde cómo conforman los planteles”, dijo en referencia los directivos tricolores y su política de conformación de planteles, al hablar concretamente sobre la no renovación de Polenta.

“Entra en la lógica de cómo se vienen manejando”, agregó.

Cuando se le preguntó por la no renovación de Bergessio, señaló que “es lo mismo”. “Vienen dentro de una misma línea con la que intentan conformar los planteles de esa forma”, expresó. “En esa línea Diego no entra y Gonzalo creo que tampoco”.

“Cuando uno arma una línea de trabajo, arma como quiere que se conforme un plantel”, sostuvo. “Si cada seis meses o un año pasan las mismas cosas, los mismos patrones, es porque hay una línea”, agregó.

Cuando se le preguntó si en la directiva de Nacional no quieren a referentes pesados o jugadores que tengan opinión dentro del plantel, Arismendi respondió: “Eso lo estás diciendo vos… Es lo que por lo menos se ve desde afuera, es eso”.

Cerca de volver en dos ocasiones

Arismendi, que jugó por última vez en Nacional en 2018, dijo que después estuvo cerca de volver en dos ocasiones pero su llegada no fue aprobada en directiva.

"Las dos veces que estuvo Álvaro (Gutiérrez) me quiso llevar al club, pero de la parte de dirigentes no estaban de acuerdo con él", manifestó.

Para el volante y zaguero, hay jugadores que son “más determinantes que otros en ciertos roles”.

“Muchas veces tener jugadores con ese peso no son producentes o ven que no son producentes para ciertas cosas, y sí son para otra”, agregó. “Es muy difícil ser una persona con carácter pero solo para ciertas cosas”, consideró.

Formado en Nacional, Arismendi fue el autor del gol de City Torque para el empate 1-1 en el Gran Parque Central este domingo.

“Es una sensación muy rara porque yo soy hincha de Nacional. Me quedó dentro del área chica y fue gol”, dijo el zaguero que no festejó su tanto. “Fui para el fondo y nada”, indicó el jugador de 34 años que consideró que el resultado “fue un empate justo”.

Sobre la situación que pasa hoy Nacional, con un arranque complicado del Apertura, señaló: “Nunca es nada lindo vivir la situación en la que están ahora. Que un grande lleve 5 puntos sobre 15, siempre es algo malo”.