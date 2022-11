Diego Forlán mantuvo un emotivo encuentro con la Jabulani en el Museo de la FIFA

Diego Forlán fue elegido el Mejor Jugador del Mundial de Sudáfrica 2010 por parte de la FIFA, luego de lo que fue el cuarto puesto de los celestes en aquel torneo.

Además, el futbolista compartió el primer lugar entre los goleadores de ese certamen junto al holandés Wesley Sjneider, el alemán Thomas Müller y el español David Villa, quien se coronó campeón del mundo con su combinado, todos con cinco tantos.

Este viernes, Diego Forlán volvió a concurrir al Museo de la FIFA, como lo ha hecho en los últimos meses.

Allí se reencontró con una vieja amiga: la famosa pelota Jabulani, que fue el terror de los arqueros en aquella Copa del Mundo.

Forlán la tomó entre sus manos con guantes blancos, la miró y dijo: "Yo no sé si me entiende, pero antes me entendió".

Y segundos después, agregó en inglés: "Ok, me la llevo para casa", y despertó las sonrisas de los presentes.

Aquí se puede ver el reencuentro: