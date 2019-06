Diego López contó con quién chatea durante los partidos y el día que O'Neill fue su traductor

El uso del celular en el banco de suplentes fue una constante para el director técnico de Peñarol, Diego López, durante el primer semestre del 2019. Alguna vez lo hacía con el teléfono pegado a su muslo, como disimulando, y otras era más evidente. Mensajito va, mensajito viene, lo cierto es que llamó la atención ver al entrenador tecleando el dispositivo móvil en varios partidos.

¿Pero con quién se comunica? López reveló la incógnita esta semana al ser entrevistado en el programa La Caja Negra de TV Ciudad.

“Veo los comentarios a veces de que uso el teléfono en los partidos. A ver qué estoy haciendo, a quién le estoy mandando mensajes, si está en Instagram, acá o allá. Y estoy (en línea) con Michele Fini (su ayudante) que nos mandamos mensajes porque de arriba (del estadio) se ve mucho mejor. Él está arriba porque le falta una parte del curso de entrenador y estamos en continuo contacto”, dijo López entrevistado por el periodista Mario Bardanca.

Fini mira los partidos de Peñarol desde la tribuna luego de quedar envuelto en una polémica en la final del Campeonato Uruguayo 2018 cuando López fue expulsado. Es que el entrenador no tiene título y eso llevó a que Nacional reclame los puntos, algo que finalmente fue rechazado por la Asociación Uruguaya de Fútbol.

López amplió sobre su vínculo con Fini y el apoyo que le da durante los partidos. “Yo hablo con el gallego (por el entrenador de goleros, Óscar Ferro) que lo tengo al lado pero sobre todo con Michele porque de arriba se ve mucho mejor. Es algo muy bueno, no tengo el diálogo directo en el banco, pero lo tengo arriba que también aporta mucho”, completó en el programa emitido por TV Ciudad.

El vínculo de López con Fini viene de cuando compartieron plantel en el Cagliari de Italia entre 2007 y 2009. Allí eran dos de los jugadores más veteranos del plantel y compartían habitación en las concentraciones.

“Estábamos juntos en la habitación y pasaban todos los jóvenes y se reían de nosotros porque dejábamos la puerta abierta, entonces pasaban y teníamos las piernas para arriba, y se reían”, dijo López.

Cuando O’Neill fue su traductor

López también contó en La Caja Negra una anécdota con el exjugador Fabián O’Neill, de cuando fueron compañeros en el Cagliari de Italia. Según reveló, el defensor, que con los años fue ídolo y entrenador del conjunto italiano, ni bien llegó al equipo le planteó al presidente de la institución para irse a otro equipo porque no jugaba. Eso ocurrió en una reunión donde el traductor fue O’neill.

“El primer año que llegué a Italia (en 1998 a Cagliari) jugué poco y nada. Yo el primer año me quería ir a mitad de año porque el entrenador que había tenido en Racing de Santander (su club anterior) se había ido al Sevilla y me llamó y yo me quería ir a jugar. Y yo no hablaba italiano entonces fui a hablar con el presidente con Fabian O’neill y le pedí por favor: traducile que me quiero ir”, dijo López.

De inmediato, el actual entrenador aurinegro agregó más detalles sobre el pedido, el encuentro y el rol de intérprete del habilidoso volante.

“Le dije un día después del entreanamiento: Fabián llevame hasta la sede que tengo que hablar con el presidente. Y ahí (el presidente) me contestó que tenía que aprender a hablar italiano y que después iba a jugar. Yo le decía: Fabián decile que voy a estar seis meses sin jugar. No importa, decía (el presidente), que entendía un poco de español. Me respondió enseguida que me quedara que iba a jugar”, agregó López.

Finalmente, López permaneció en el club del sur de Italia y jugó en Cagliari hasta 2010, cuando se retiró para ser entrenador en el mismo equipo.