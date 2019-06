Diego López: “Ellos fueron mejores, no hay excusas”

El técnico de Peñarol, Diego López, no buscó excusas tras la derrota ante Cerro Largo en Melo y destacó con total sinceridad que el rival jugó mejor.

“Fueron mejor ellos. No hay que buscar excusas, ni la cancha, ni que faltaba gente, nada de eso, fueron mejor ellos y nada más”, expresó el entrenador de los carboneros.

Cuando se le preguntó si Peñarol terminó dejando la sensación de estar agotado físicamente, López respondió: “Terminó bien, no es excusa para nada. Peñarol jugó, se intentó, cuando no se pudo se puso la pelota arriba que es lo que hay que hacer cuando no se puede, pero no pudimos. Se terminó un semestre positivo”.

López dijo que ahora hay que descansar y analizar bien las incorporaciones que pueden llegar.

“Ahora descansar y volver con todo porque se viene el Intermedio, el Clausura, y pasamos en la Sudamericana que son cosas positivas que se cierran en este semestre para nosotros. Tenemos 15 días, es un mercado difícil para todos. Se terminó bien y hay que ver cuando volvamos qué es lo que hay”.

Nuñez alabó a López

El técnico de Cerro Largo, Danielo Núñez, dijo que tenía claro que el partido iba a resultar complicado y que Peñarol terminaría empujando a su equipo contra su arco.

“Se veía venir porque Peñarol había puesto lo mejor en cancha y nosotros llegamos un poco desarmados en alguna líneas. Por momentos tuvimos que defendernos”.

El técnico de los arachanes agregó: “El equipo supo manejar los tiempos de partido. No le dimos tantos espacios, eso indica que le regalamos cierta parte del campo pero no toda. Salimos bien de contra”.

Núñez alabó la gestión de su colega Diego López en Peñarol.

“Es un entrenador con mucha capacidad, llegó a Peñarol en un momento donde no era fácil y supo dominar un montón de situaciones, ser protagonista y ganar el campeonato. No todos los entrenadores reconocen cuando el otro equipo es mejor. Ellos más allá de haber perdido se van con un objetivo cumplido”.

Y concluyó hablando de la transferencia de Sebastián Sosa al fútbol mexicano (Atlante).

“Se van 12 goles. Vamos a ver lo que tenemos y lo que podemos traer, pero no será fácil disimular tantos goles”.