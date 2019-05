Diego López: "Los dos goles que recibimos fueron evitables"

Para Diego López Peñarol ganó un punto. Y lo valoró especialmente porque lo hizo con suplentes dado que el miércoles (hora 19.15 en el Campeón del Siglo) su equipo jugará ante Deportivo Cali por la revancha de la Copa Sudamericana.

"Se ganó un punto sabiendo que perdimos dos, pero fue importante hacerlo así al final; nos pasó el miércoles pasado al revés (Deportivo Cali) que nos recuperaron al final. Esto es normal para nosotros, ganamos el campeonato el sábado pasado, pero con esta camiseta todos los partidos los tenemos que salir a ganar. Este era un partido particular por el encuentro que tenemos el miércoles. Por momentos se jugó bien, por otros momentos estuvimos entreverados, pero al final creo que salió un buen partido", dijo López en la conferencia de prensa.

"El equipo era lo mejor que teníamos para este momento. Uno toma decisiones y lo mejor lo teníamos hoy en la cancha. Creo que se hizo bien. (Mathías) Corujo volvió después de un año y se reencontró con la cancha y hubo muchas ganas de todos de ayudarlo: por eso se ganó el campeonato. Hoy tuvo la oportunidad y estamos contentos por lo que volvió a vivir", analizó.

"No era fácil, Progreso tiene buenos jugadores por banda, pero la sacó bien, me gustó, es normal que le falten distancias, pero pasó un año", agregó sobre el retorno del Chiche al lateral.

"Venimos con una seguidilla importante de partidos, pero lo importante es que se ganó el campeonato el sábado pasado y eso nos dio oportunidad de poner a jugadores que no juegan asiduamente y que responden con el máximo, más allá de que hoy no se jugó del todo bien. Nos quedan dos partidos, el del miércoles que es importante y el otro (Cerro Largo en el Ubilla) que es más importante aún".

"Los dos goles que recibimos eran evitables, los vi enseguida de terminar el primer tiempo, es una lástima. Hay que mejorar porque en partidos como el del miércoles los pequeños detalles son los que hacen la diferencia", expresó a modo de autocrítica.

"La idea era poner a Gio (González) adelante de Corujo para darle una mano cuando no teníamos la pelota. No es extraño que haya jugado ahí (de volante externo), él vino a Peñarol como volante por derecha, hablando con él vimos que le gusta jugar más de lateral. Ha mejorado en la fase de no tenencia de pelota y eso lo llevó a la selección", comentó el Memo sobre González.

Sobre el último cambio, Guzmán Pereira por Marcel Novick, justificó: "En el mismo instante que llamo a (Lucas) Viatri, nos avisó Marcel que no aguantaba más y fue por eso que entró Guzmán".

López también destacó el aporte del delantero Luis Acevedo: "Hizo un mejor partido que contra River, me gustó cómo trabajó cuando el equipo no tenía la pelota, no perdió fácil la pelota, más allá del gol que hizo. Trabajó muy bien para el equipo".