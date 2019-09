Diego López tras el empate ante Juventud: "Somos consciente de que teníamos que haber hecho más"

El técnico de Peñarol, Diego López, remarcó que es el tercer partido en una semana que juega el equipo e intentó quitarle dramatismo al empate ante Juventud de Las Piedras 1-1 de este sábado. "Es difícil ganar todos los partidos", comentó el técnico en una conferencia de prensa que duró pocos minutos.

El entrenador aurinegro comentó que a su equipo se le complicó el partido luego de recibir un gol a los 15'. "Los atancantes de Juventud atacaron muy bien en profundidad y nos complicaron en algunas pelotas", dijo.

Leonardo Carreño

López reconoció que tiene que "ver los errores" de su equipo en el partido, aunque resaltó la segunda mitad del partido de Peñarol. "Nosotros en el segundo tiempo entramos mejor. En los momentos difícil tenemos que tratar de seguir jugando", comentó.

Al minutos del segundo tiempo llegó el empate de Peñarol a través de Fabricio Formiliano.

"En los últimos minutos no tuvimos la respuesta física. Somos consciente de que teníamos que haber hecho más y no solo en los primeros minutos. Sabemos que somos Peñarol y tenemos que tratar de ganar todos los partidos. Pero a veces no se puede y no se puede no hay que perder", dijo el entrenador.

"Es difícil encontrar regularidad cuando jugás tres partidos en la semana", se quejó el técnico aurinegro.

Su equipo el pasado sábado le ganó a Defensor Sporting 1-0 y el miércoles a Rampla 2-1.