Diputado Menéndez de Cabildo Abierto acusó a colorado Schipani de populista y autoritario por proyecto sobre pase de inmunidad

El diputado de Cabildo Abierto por Tacuarembó, Rafael Menéndez, rechazó el proyecto de ley presentado por el legislador del Partido Colorado, Felipe Schipani, que habilita a exigir la vacuna contra el coronavirus para ingresar a los espectáculos públicos.

En su cuenta de Facebook, Menéndez acusó a su socio dentro de la coalición de gobierno de populista y de realizar una propuesta autoritaria.

“Cuando el populismo enceguece…”, comenzó la publicación de Menéndez, donde señaló que no sabe si se trata de un “proyecto de ley” o “amague de proyecto”, aunque consideró que a los efectos “es lo mismo”.

“Más allá de que no obtendrá su aprobación, el legislador colorado evidencia una ideología que se codea en el autoritarismo.

Sin entrar en temas técnico científicos que barrerían de un plumazo tan triste iniciativa, preocupa el profundo desconocimiento de la política que preconiza el gobierno, que desde un principio declaró la no obligatoriedad de la vacunación.

Esto no es vacuna si, vacuna no. Es el respeto por el que no piensa igual que uno, que puede o no, tener la razón”, escribió este jueves.

Menéndez remató el texto calificando la iniciativa como “triste”.

La publicación de Menéndez provocó la respuesta de Schipani, que en esa misma red social señaló que lamentaba “profundamente” que incurriera en el “agravio y la descalificación”.

“Se puede discrepar con las ideas, pero siempre hay que respetar a las personas”, manifestó.

El diputado colorado presentó esta semana un proyecto de ley que habilita a los responsables de espacios privados de acceso público y a los organizadores de espectáculos públicos en general a impedir el ingreso de personas que no acrediten haberse vacunado contra el covid-19.

La disposición regirá durante la vigencia del estado de emergencia nacional sanitaria” y cuando ésta termine “decaerá de pleno derecho”.

Además, según el texto, la limitante para el ingreso a esos establecimientos “no regirá para quienes por prescripción médica u otra circunstancia acrediten la imposibilidad de vacunarse”.

Schipani sostuvo que su iniciativa busca “proteger y amparar el derecho de la población” a participar en espectáculos y espacios privados de uso público “de la forma más segura para la salud”.