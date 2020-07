Diputados debate la LUC entre cruces por resultados del FA y un reproche por renuncia de Talvi

Los diputados empezaron este miércoles a debatir en el pleno de la cámara el proyecto de Ley de Urgente Consideración, que pasará desde el martes 7 al Senado para volver a ser considerada, luego de más de 32 modificaciones proyectada por los legisladores de la coalición de gobierno.

Durante el primer día de discusión se anotaron unos 60 legisladores para hacer uso de la palabra para debatir sobre la globalidad del texto y no del articulado en particular, discusión que se dará a partir del jueves.

El proyecto de ley llegó desde la comisión especial de la Cámara de Representantes con un total de 478 artículos y luego de recibir a representantes del Poder Ejecutivo y 95 delegaciones de organizaciones de la sociedad civil.

Tal como sucedió en el Senado, diputados del oficialismo y oposición discutieron sobre la pertinencia de esta ley, los contenidos considerados “urgentes” y la “constitucionalidad” de la herramienta, que fue anunciada por el presidente Luis Lacalle Pou durante la campaña electoral.

Diego Battiste

Para el Frente Amplio la ley es “regresiva”, “impopular”, “inconstitucional”, “privatizadora” y “desestabilizadora”, según algunos de los adjetivos que usaron los legisladores a lo largo de la sesión.

Por contrapartida, los socios de la coalición de gobierno defendieron el tiempo de debate que hubo —considerando que Lacalle Pou lo dio a conocer el 22 de enero—, la constitucionalidad del texto, así como la necesidad de cumplir con las “señales” prometidas en la campaña.

“Para esta bancada esta ley es injusta, antipopular y va a traer más problemas que los que se buscan resolver (…) Este proyecto realmente no posibilita un debate de carácter democrático, profundo y sustantivo”, argumentó el diputado del Movimiento de Participación Popular (MPP), Sebastián Sabini, quien además participó en la discusión del proyecto de la ley en la Cámara de Senadores, en reemplazo de Lucía Topolansky.

El legislador agregó que la iniciativa abarca temas que se debatieron “durante siglos” en la sociedad y que hoy se incluyen “con un sentido refundacional” para ser aprobados “en 90 días”. “En 90 días se cambian leyes que llevaron años”, apuntó.

Álvaro Viviano, diputado del Partido Nacional, dijo que “si hay algo que ha tenido” la Ley de Urgente Consideración es “debate, información y oportunidad de poder actuar e incidir”. Gerardo Amarilla, también nacionalista, la calificó de “justa y popular”.

Una de las medidas que maneja el Frente Amplio, además de organizaciones sociales y el PIT-CNT, es convocar a un referéndum para derogar parte de la ley. No obstante, esta posibilidad parece cada vez más lejana entre los dirigentes de la oposición.

Diego Battiste

Viviano fue uno de los legisladores que se refirió a esta posibilidad. “No me gustan las amenazas. Algún legislador ha amenazado con que se va a convocar a la gente para rechazar la ley. No amenacen, háganlo”, sugirió.

Uno de los diputados de Cabildo Abierto que hizo uso de la palabra en el primer día de debate fue el legislador Martín Sodano, quien consideró que la ley es "totalmente democrática". “En este momento, en la etapa que estamos, seguir tirando ‘cucos’ encima de la ley, si es buena o no, si es constitucional o no, ya no es momento para eso. Es momento para que todos pongamos nuestro granito de arena”, agregó.

Para el legislador colorado del sector Ciudadanos, Felipe Schipani, la ley marcará un "nuevo tiempo político". "El Parlamento volvió a hacer lo que siempre debió hacer, incidir en los proyectos de ley", afirmó el diputado, quien agregó que antes el Palacio Legislativo era la "escribanía del gobierno y un homologador de las decisiones del Ejecutivo".

La intervención de Schipani incluyó una crítica a los 15 años de gobierno del Frente Amplio, que tuvo los años de "mayor crecimiento económico de la vida del país" pero "peores resultados" en áreas como educación y seguridad.

Diego Battiste

Las referencias de Schipani a los resultados que obtuvo el Frente Amplio motivaron la intervención del diputado frenteamplista Alejandro Sánchez, quien pidió la palabra para responder a una alusión política. "Con mucha serenidad, bastante breve porque veníamos bien... El agravio que sufrió el Frente Amplio con esta intervención no se olvida fácilmente. Se agravió a un partido político de forma gratuita", argumentó.

"No tenemos ningún problema en abrir el debate, si esa es la intención del Partido Colorado. No nos vamos a olvidar fácilmente de este agravio, porque agravia quien puede no quien quiere", concluyó Sánchez.

Al legislador le siguió en el uso de la palabra Mariano Tucci, quien le respondió a Schipani que esperaba que su efervescencia durara "cinco años". "Ojalá esa efervescencia dure los cinco años de gobierno, porque si el capitán del barco del sector del diputado se bajó a los cuatro meses", ironizó Tucci en relación a Ernesto Talvi, quien renunció este miércoles a la cancillería.