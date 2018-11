Asesinato de preso: director de cárceles acusa a Petit de contradecirse

El informe que presentó este jueves en el Parlamento Juan Miguel Petit sobre el asesinato de un recluso a manos de un guardia del penal de Libertad molestó al director del sistema penitenciario, Gonzalo Larrosa, porque considera que el comisionado parlamentario para las cárceles “deslizó” que las autoridades quisieron ocultar los hechos cuando entiende que eso no es cierto.

“Parece como si él hubiera descubierto o deschavado que había una maniobra para tapar a los funcionarios, cuando está la Justicia trabajando e interrogando a todo el mundo, además de la investigación administrativa que iniciamos desde un primer momento”, dijo Larrosa a El Observador.

Petit presentó este jueves en la Comisión Bicameral de Seguimiento del Sistema Carcelario un informe que elaboró durante varias semanas, en el que investigó, con base en 70 entrevistas a testigos, lo ocurrido el 9 de octubre en el penal de Libertad.

El comisionado concluyó en su trabajo que ese día, a diferencia de lo que publicó en su sitio web el Ministerio del Interior, el interno Carlos Alberto Núñez Santos –que estaba próximo a salir en libertad– recibió un disparo de un guardia de seguridad, cuando se había acercado con las manos en alto con el propósito de contribuir a pacificar un enfrentamiento que se había desatado entre los presos y la policía en el Sector B del centro penitenciario.

Este viernes, la cartera de seguridad admitió la veracidad de esa corrección, y despublicó la nota que hasta la noche de este jueves figuraba en el sitio web de la Unidad de Comunicación (Unicom) del organismo y que daba cuenta de que Núñez había muerto ese 9 de octubre producto de una puñalada que le había asestado otro preso.

El informe de Petit también señala que el recluso se desangró durante más de una hora en un calabozo, pese a sus reiterados pedidos de ayuda, y que por esa razón falleció cuando al fin recibió asistencia médica sobre la medianoche.

Sin embargo, Larrosa discrepó con la severidad con la que el comisionado comunicó las conclusiones de su indagación. El jerarca dijo que "hay una contradicción tremenda entre lo que dice Petit y lo que pudo hacer" gracias a la colaboración de las autoridades del INR, algo que el comisionado reconoció. "Él pudo investigar gracias a que no se le ocultó información, gracias a que yo autoricé a los funcionarios para que colaboraron con él cuando así lo solicitó”, aseguró.

En su trabajo, el comisionado advirtió que le resultaba "tan llamativo como preocupante que dos días después de los hechos, el jueves 11 de octubre, tanto el responsable del área Operativa del Penal como su jefe de Reclusión sostuvieran en reunión formal mantenida en el Penal con el suscrito y el Fiscal de Libertad (…) que había habido un enfrentamiento entre presos y que luego del mismo se constató que había un muerto con lo que parecía una herida de arma blanca”.

“Si se entiende que se mintió, es mi responsabilidad, pero eso no guarda ningún sentido; no le mentimos absolutamente a nadie, y si hay algo que me caracteriza como director nacional es la honestidad intelectual en el trabajo y luchar por los derechos humanos de las personas privadas de libertad”. Gonzalo Larrosa, director del INR

Más adelante, Petit escribió que también calificaba de “inquietante que la versión que equívocamente manejaron los funcionarios (…) fuera la que directamente recogió la página del Ministerio del Interior y retomó luego en audio el Instituto Nacional de Rehabilitación”.

Asimismo, en declaraciones a la prensa, el comisionado sostuvo que “algunos funcionarios del lugar, apresurada o temerariamente por lo menos” brindaron una información de lo ocurrido que a la postre no resultó ser cierta.

“Quedé muy molesto por cómo se presentó la noticia, porque nadie ocultó ninguna prueba: la investigación sigue y no nos vamos a apresurar porque Petit haya presionado en la prensa para que así ocurra”, agregó Larrosa, quien luego hizo una mea culpa: “Si se entiende que se mintió, es mi responsabilidad, pero eso no guarda ningún sentido; no le mentimos absolutamente a nadie, y si hay algo que me caracteriza como director nacional es la honestidad intelectual en el trabajo y luchar por los derechos humanos de las personas privadas de libertad”, afirmó.

De todas formas, para el Ministerio del Interior, esa primera versión que difundió Larrosa se basaba en una falsedad –la causa de la muerte del interno– que fue lo que, a criterio de la cartera, "indujo al error al jerarca", que era la "fuente oficial" de Unicom en ese caso.

Al ser consultado sobre por qué se demoró en atender a Núñez cuando estaba herido, la máxima autoridad del sistema penitenciario respondió que eso también es parte de la investigación interna del INR que colabora con la Justicia para determinar si hubo “una posible omisión de asistencia”.