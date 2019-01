Disturbios durante detención en un velorio: Policía defiende el operativo

La policía no esperó: los agentes de la Guardia Republicana entraron este miércoles de mañana a las salas del Velatorio Municipal y se llevaron detenido al presunto líder de una banda de delincuentes dedicada a asaltar cajeros mediante la explosión con gas desde hace varios meses, sin aviso, orden de allanamiento ni concesiones con sus familiares. Sin embargo, según el Ministerio del Interior no hubo irregularidades en el procedimiento.

El hombre era el padre del joven que murió en la madrugada de este lunes durante el asalto al dispensador de dinero del cambio Varlix del shopping Punta Carretas, y había pedido a los uniformados que lo dejaran despedirse de su hijo unos minutos más, pero los efectivos le dijeron que no le darían ese tiempo.

Entonces comenzaron los disturbios. "Vino la policía de mala manera, entraron, sin orden, faltaron el respeto", dijo la madre de César Rivero, el joven de 22 de varios antecedentes penales años que era velado esa mañana.

En el velorio del Delincuente muerto en la explosión del cajero, la Policia arrestó a su padre, presunto jefe de la banda. Pobre el dueño de la sala se la deshicieron. pic.twitter.com/RhIthJ24us — JUAN (@juancrewmember) January 17, 2019

"Ellos entraron con los escudos a palazos, le pegaron a mi nieta, a los familiares, a todos, e incluso a la mujer de mi hijo que está embarazada", agregó la mujer, que también es esposa del padre de Rivero. "La tiraron contra un vidrio y se cortó la mano", añadió.

Las imágenes, reproducidas por Subrayado, muestran cómo los familiares insultaron a los efectivos y les lanzaron objetos, que los uniformados repelieron con sus escudos.

Fuentes de la cartera de seguridad señalaron que la policía no llevó una orden de allanamiento porque al ser un lugar público y no un domicilio privado, la ley no exige esa formalidad.

"Un procedimiento de esas características no se realiza de forma irregular", dijeron las fuentes, que añadieron que no hay registro de denuncias de personas lesionadas tras el operativo. El Ministerio del Interior también filmó el procedimiento y las imágenes las tiene la Fiscalía.