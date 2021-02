Dolly Parton: por qué la cantante rechazó dos veces la Medalla Presidencial de la Libertad de manos de Donald Trump

No una sino dos veces.

PA Wire La cantante dijo que no estaba segura de aceptar el premio del presidente Joe Biden.

La cantante de country estadounidense Dolly Parton reveló que rechazó en dos oportunidades la Medalla Presidencial de la Libertad durante el gobierno de Donald Trump.

La artista dijo que no aceptó los galardones porque su esposo estaba enfermo y no quería viajar debido a la pandemia.

Parton no está segura de si aceptaría la medalla del presidente Joe Biden, ya que podría verse como un gesto político.

La Medalla Presidencial de la Libertad es el reconocimiento civil más alto en Estados Unidos y tiene numerosas categorías.

Los destinatarios anteriores incluyen a Bruce Springsteen, el exsecretario de Estado Colin Powell y Bill y Melinda Gates, entre otros.

Reuters La cantante Diana Ross recibió la medalla de manos de Barack Obama en 2016

Qué es la Medalla Presidencial de la Libertad de Estados Unidos

Es el reconocimiento civil más alto de Estados Unidos.

Comenzó a entregarse en 1963 con el presidente John F. Kennedy, reemplazando a la Medalla de la Libertad.

Se entrega por: "Una contribución especialmente meritoria a la seguridad o los intereses nacionales de Estados Unidos, la paz mundial, la cultura u otros esfuerzos públicos o privados importantes".

Principales categorías de los galardonados: política, negocios, militar, música, cine, y periodismo.

¿Qué dijo Parton exactamente?

Dolly Parton fue entrevistada en el programa Today de la cadena de televisión estadounidense NBC.

Getty Images El mayo de 2019, el golfista Tiger Woods recibió la medalla del expresidente Donald Trump.

"Me ofrecieron el premio a la libertad desde el gobierno Trump. No pude aceptarlo porque mi esposo estaba enfermo. Luego me consultaron de nuevo al respecto y yo no hubiera viajado por la covid", aseguró.

La cantante dijo que ya había sido contactada por el gobierno de Biden y aseguró: "Ahora siento que si la acepto, será hacer política, así que no estoy tan segura".

Parton agregó que no se siente digna del premio. "Pero es un buen cumplido que la gente piense que podría merecerlo", añadió.

Trabajo social

Aparte de su carrera musical, Parton tiene una historia de filantropía que se remonta varias décadas.

Apoyó iniciativas de alfabetización infantil a través de su fundación Dollywood y también donó y recaudó dinero para organizaciones benéficas de vida salvaje y VIH/SIDA.

Getty Images Dolly Parton recibió el año pasado el premio Hitmaker de los Billboard.

La artista donó US$1 millón el año pasado para investigar las vacunas contra la covid en el Centro Médico de la Universidad de Vanderbilt en Nashville.

Este fue uno de los sitios de prueba de la vacuna de Moderna, cuyo uso fue aprobado en varios países, incluidos Reino Unido y EE.UU.

El año pasado, el comediante Stephen Colbert le preguntó al expresidente Barack Obama por qué la cantante de country aún no tenía el premio.

"Creo que asumí que ella ya tenía uno y eso era incorrecto. Estoy sorprendido, ella se merece uno", dijo Obama, agregando que llamaría a Biden para hablar sobre el tema.

