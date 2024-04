Dolores Fonzi volvió a hablar de Francella y criticó al Gobierno: "Caí en la trampa"

El estado de la cultura bajo la administración del presidente Javier Milei ha generado un amplio debate en el mundo del espectáculo. Recientemente, se han escuchado diversas opiniones de artistas, algunas a favor y la mayoría en contra, sobre la intención del presidente de implementar una serie de recortes que impactarían al sector.

En este contexto, las palabras de Guillermo Francella, uno de los actores más reconocidos de la actualidad, han tenido un gran impacto. Francella afirmó que las medidas de Milei “eran más que necesarias y sabíamos que iba a haber cirugía mayor” y expresó su esperanza para el futuro: “Sigo con la esperanza que esto, no sé con qué inmediatez, pero se modifique a favor del pueblo, no pierdo las esperanzas”.

Dolores Fonzi, una de las artistas que se opuso a esta postura, comentó: “No me esperaba otra cosa, la verdad. A él no lo conozco, lo poco que conozco de él, no se si está bueno”. La actriz añadió que no colaboraría con el protagonista de ‘El encargado’. “No. Como directora, no. Voy a trabajar con gente con la que me es fácil comunicarme, con alguien tan en las antípodas de mi pensamiento, no se qué puedo hacer. Nada”, declaró en Intrusos (América).

Días después de estas declaraciones, realizadas desde México donde fue premiada en los Premios Platino por su ópera prima Blondi, Fonzi retomó el tema en Radio con vos, en respuesta a comentarios de Florencia Peña y a un intercambio de mensajes con el presentador Ernesto Tenembaum.

“Hubo un ensañamiento en que todos opinemos de lo que dice el otro. Nosotros no le cambiamos la vida a la gente, yo no soy funcionaria y Guillermo tampoco”, dijo la actriz sobre su colega en Casados con hijos, y reflexionó. “Estamos desviando el foco, el INCAA está cerrado y estamos viendo quién le pega a Guillermo y quién no”, concluyó la protagonista de Mamma Mia en el audio que se reprodujo en el programa.

“Florencia Peña tiene razón”, argumentó Fonzi en conversación con Tenembaum. “La pregunta no tiene que estar en qué opina cada uno. Este lugar que tenemos hay que ocuparlo con responsabilidad”, afirmó la actriz, que negó tener cualquier tipo de ensañamiento con Francella. “Si él opina, yo puedo opinar. Después, acusarme de violenta por decir lo que opino, es correr el foco, como dice Florencia”.

En este sentido, Fonzi habló sobre el posible cierre del INCAA, que calificó como “ilegal”, y destacó la gran movilización del pasado martes. “Estábamos (Eduardo) Feinmann, yo y la madre que votó a Milei y tiene a un pibe en la escuela pública”, ilustró. “Hay que dejar de inventar un monstruo de dos cabezas y entender que lo que está pasando es un daño transversal a todas las personas y a todas las industrias. El cine son 600 mil puestos de trabajo, podés auditar lo que quieras, pero que la destrucción sea el camino no me parece para nada”, aseguró.

Durante la entrevista, la actriz volvió a referirse a los comentarios del actor de El encargado. “No te puede dar esperanza un gobierno que viene a arrasar con todo y que a los únicos que beneficia es a los que puedan blanquear guita cuando levanten el cepo”, afirmó, y llamó a la unión más allá de las ideologías.

“Nos tenemos que unir entre todos; el que votó a Milei, el que no; el que tiene esperanza, el que no la tiene. Todo el mundo está en la misma y eso es lo que me parece importante remarcar”, enfatizó. “Basta de la agresión constante que viene de los líderes que manejan este país. Basta de bandos, no lo conozco a Guillermo Francella, me preguntaron y caí en la trampa, pero la gente no come vidrio. Por más que tengamos un presidente que hable con un perro muerto, estaba todo el mundo en la plaza”.

Finalmente, la directora volvió a referirse a sus comentarios sobre Francella: “Es algo lógico decir que no trabajaría con una persona, y no es que estoy dejando sin trabajo a un pobre tipo. ¿Tengo que mentir lo que pienso? ¿Te dan vuelta la tortilla y la violenta soy yo?”, se preguntó.