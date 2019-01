Domínguez y el clásico: “No debemos ponernos mochilas que no debemos cargar”

El técnico de Nacional, Eduardo Domínguez, se refirió al clásico del domingo por la Supercopa, y manifestó: “No debemos ponernos mochilas que no debemos cargar”. Señaló que los objetivos “son a mediano y corto plazo porque aún no pude entrenar con todo el plantel completo”.

Domínguez expresó en conferencia de prensa: “Sí nos responsabilizamos por lo que vamos a buscar pero no puedo contestar a cuanto estamos de lo que pretendo, vamos a ir partido a partido para que el equipo encuentre una identidad y se sienta seguro con la idea de ganar partido”.

El entrenador tricolor agregó: “De a poco vamos buscando y encontrando la idea que pretendemos de cómo conseguir ganar los partidos. De a poco se fueron sumando los refuerzos. Todavía no entrenamos con la totalidad del equipo, sabíamos que este proceso de renovación iba a ser lento. Los objetivos son a mediano y corto plazo. Hoy algunos se están haciendo estudios, no vamos a estar completos cuando creíamos que sí”.

También habló sobre el regreso del argentino Gonzalo Bergessio. “Con Bergessio hablamos por teléfono, estamos contentos, él está entusiasmado. Es un profesional que se toma muy bien su trabajo y obviamente ha entrenado pero solo necesita estar en contacto con la pelota, encontrarse con sus compañeros, saber la idea que queremos de equipo, no va a ser fácil el acople pero así como le toca a él le está tocando a los demás”, dijo.

Y concluyó: “Suplantar 20 goles no iba a ser sencillo cuando en un momento parecía que se alejaba. El presidente confiaba y me dijo que me quedara tranquilo. Todos entendíamos que Gonzalo fue muy importante el año pasado”.