Dos semillas contra el “tránsito lento”

Por lic. en nutrición Maren Torheim*

Nada tan incómodo como sentirnos hinchadas y no ser nada regulares. Podemos estar comiendo saludable, cumpliendo con la rutina de gym y hasta meditando, pero si no movilizamos adecuadamente, no nos sentimos bien.

Sea que estés estreñida hoy o sea un problema "que siempre tuve" es hora de que termine aquí & te sientas bien de verdad!

Te contamos dos claves a tener en cuenta y cuáles son los dos tipos semillas que muchos consideran “salvadores”. ¿La mejor parte? Son muy versátiles y fáciles de usar.

Dos claves para ser un relojito

1. Fibra + Agua.

Seguramente escuchaste que la fibra es la clave para movilizar regularmente. Si bien hay mucho de cierto, es imprescindible que la acompañes de mucho líquido. Si estás empezando a comer mejor e integrando más verduras, frutas y granos a tu vida ya diste el primer paso hacia tu salud digestiva, pero si no lo acompañás de un aumento de agua puede ser contraproducente. Priorizá la fibra, pero siempre con un aumento de líquidos. Apuntá a dos litros diarios como base entre agua natural, agua alcalina, jugos verdes y tisanas.

Y un secreto a voces: mas-ti-cá!

2. La Caminata.

Todo tipo de ejercicio ayuda a mantenerte regular, pero no hay nada como la caminata. Caminá 3 veces por semana, al menos 30 minutos a ritmo moderado-alto.

Por si fuera poco, los estudios muestran que es el mejor ejercicio para bajar de peso, colabora al buen humor y propicia la creatividad.

Las 2 Semillas: Chía y Lino

Estas semillitas están llenas de fibra insoluble que es fundamental para que funciones bien. Y también de fibra soluble que colabora desde otro lugar.

Integrá 1 a 2 cucharadas de chía o lino a tu día a día, si son hidratadas mejor.

Te cuento cómo integrarlas a tu vida para que disfrutes cada semilla.

¿Cómo se hidratan?

Puedes hidratarlas agregando agua y dejándolas reposar al menos 10 minutos antes de usar en otras preparaciones, o directamente con el aderezo de tus ensaladas de tus ensaladas.

Acordate que un aderezo de ensalada además de aceite lleva vinagre o limón y la fase acuosa es lo que “hincha” las semillitas.

Y sí! Se hidratan cuando las masticas mucho, mucho.

¿Cómo se usan?

Agregá 1 a 2 cucharadas de lino o chía por arriba de tus ensaladas, woks y sopas. Consejo extra: tostá las semillas de lino que quedan deliciosas y de más fácil digestión.

Agregalas a panes caseros y horneados dulces.

Sumalos a smoothies (batidos balanceados), a base de leches veganas, alguna fruta y superalimentos. Puntos dobles: la fibra soluble de las super semillitas ayuda a enlentecer la absorción de la glucosa y a mantener la insulina en su lugar!

Agregá semillas de chía a tu limonada.

Hacete un chía pudding de desayuno, merienda o incluso de postre – son delis.

Receta: Chía Pudding de ChocoMaca

Ingredientes:

Semillas de chía, 2 Cdas soperas

Avena laminada, 1 Cda sopera

Leche vegana, 1/2 taza

Nueces, 4 mariposas

ChocoMaca, 1 Cda sopera

Opcional: Yogurt natural descremado sin azúcar, 2 Cdas soperas

Instrucciones:

Rinde 1 porción. Colocá las semillas de chía y leche vegana en un pote con tapa – puede ser estilo Mason Jar o un pote de mermelada que tengas boyando por ahí (si es vidrio mejor). La leche vegana que elijas puede ser tu favorita, como de almendras, nuez, coco o quinoa. Tapalo y agitá para que el líquido llegue a toda la chía. Dejalo en la heladera al menos 1 hora para que la chía hinche bien y tome consistencia de “pudding” (gelatinoso). Te recomendamos hacerlo de noche así cuando te levantás tu desayuno está pronto. Al momento de comerlo agregale la cochomaca y batí para que se mezcle bien con el chía. Luego agregá los toppings. Ojo, no te saltees las nueces porque son fundamentales para completar el aporte proteico y para asegurarte que este plato sea anti-colesterol. Como opcional, usá de topping yogurt natural para un aporte extra de proteína y calcio. Preferí siempre natural descremado, que es el de más fácil digestión y además así evitás grasas extra, colorantes y aditivos.

