Efectos del plástico en los océanos serán "crónicos y se padecerán a escala global”

Bruno Gariazzo, especial para Cromo.

Cada año se vierten cerca de 8 millones de toneladas de residuos plásticos a los océanos, ya sea por descuidos o de forma deliberada. Pero, ¿qué importa? Si el ser humano no vive en los océanos. La realidad es que sí afecta a especies marinas y aves. Basta con abrir el estómago de alguno de estos animales al encontrarlos muertos en la orilla de las playas para encontrar un montón de piezas de plástico de múltiples colores y tamaños. Incluso algunas ballenas fueron encontradas muertas por asfixia al haber ingerido sillas de playa enteras. Aunque también afecta a los seres humanos.

La mayoría de los materiales plásticos se fabrican a partir de derivados del petróleo y no existen mecanismos naturales para su degradación.

Los deshechos orgánicos son degradados normalmente por toda una serie de microorganismos como los hongos y las bacterias, y es a través de esta degradación es que un ciclo natural se cumple y los componentes básicos regresan a los ecosistemas para ser utilizados nuevamente como materias primas.

Ahora, la creación humana número uno en la producción de objetos de consumo tiene dificultades para encontrar organismos capaces de descomponerla. Pero entonces, ¿cómo desaparece? No lo hace: por acción de las corrientes marinas y de la luz ultravioleta del sol, los plásticos se fragmentan hasta volverse partículas menores a cinco milímetros denominadas como "microplásticos". Estas partículas son ingeridas por el plancton, por crustáceos y peces, que son luego ingeridos por otros organismos marinos más grandes, contaminándose así toda la cadena alimenticia con algo que los estómagos no son capaces de digerir. ¿Y quién se encuentra al final de la cadena? El primate más inteligente sobre la Tierra: los humanos.

Además de verse afectado directamente por esta contaminación marina, el humano se ve perjudicado también indirectamente por la pérdida de biodiversidad que esto conlleva. Los residuos plásticos que flotan a la deriva en los océanos sirven de balsas para organismos como algas y bacterias que pueden recorrer más de tres mil kilómetros y poblar nuevos territorios. Según un estudio publicado recientemente en Marine Pollution Bulletin, estas especies invasoras no sólo compiten con otras locales desestabilizando el equilibrio de los ecosistemas, sino que también sirven como propagadoras de enfermedades.

"Existen evidencias de que estos residuos están permitiendo que las especies viajen más lejos y habiten nuevos lugares al proporcionar una balsa de larga duración”, señaló a El País de Madrid Nicola Beaumont, doctora del Laboratorio Marino de Plymouth (Reino Unido) y autora del informe titulado Impacto ecológico, social y económico global del plástico marino.

La propia actividad económica humana se ve afectada por este dilema ambiental, ya que impacta tanto a la pesca, como a la acuicultura y al turismo. En el documento de Beaumont se calcula que se pierden entre 1% y 5% de beneficios económicos año a año a causa de este tipo de contaminación.

“Los plásticos tienen un impacto en el sector de la recreación y el turismo, ya que la gente no quiere visitar áreas sucias, además de los cambios de temperatura y acidez, y una gran cantidad de otros contaminantes”, dijo la investigadora. Lo más preocupante es que el impacto de este problema en crecimiento exponencial es muy difícil de calcular, debido a que no existen datos de situaciones similares en la historia de la humanidad o del planeta para poder usar de referencia. “Desconocemos todavía lo que plástico está haciendo o puede llegar a hacer en los océanos, lo que sí sabemos es que sus efectos serán crónicos y se padecerán a escala global”, aseguró Andrés Cózar, profesor de biología de la Universidad de Cádiz.

Aunque toda la especie humana es responsable de este escenario alarmante, no todas las poblaciones tratan sus deshechos plásticos de la misma forma ni con la misma responsabilidad. “Los más poblados y en vías de desarrollo son los que ocupan los primeros puestos en descargas de plástico al mar", explicó Cózar. "Son los países que disfrutan de las comodidades del uso del plástico pero que no han desarrollado todavía servicios de recolección y tratamiento de basuras suficientes, al igual que ocurría en España hace 30 o 40 años pero con la diferencia de que el mercado del plástico no estaba desarrollado entonces”, agregó. Aun así, la responsabilidad frente al problema es internacional y ninguna persona es ajena.