El 80% de los uruguayos cree que el país no está preparado para enfrentar al cambio climático

El cambio climático se hace patente cuando se ven desprendimientos de glaciares en la Antártida o, más cerca, en el Glaciar Perito Moreno. Inundaciones o tsunamis que arrasan con ciudades enteras de Asia o tornados que cada tanto hacen volar al Caribe. En Uruguay, se le puede atribuir a este fenómeno alguna anomalía climática, sequías o inundaciones prolongadas o a temperaturas bajas en diciembre. Pero, ¿cómo perciben los uruguayos al cambio climático?

Opción Consultores realizó una encuesta general a 1.500 personas mayores de 18 años entre el 30 de noviembre y el 16 de diciembre de 2020 en el marco de la iniciativa Promesa Climática (Climate Promise) que lleva adelante el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y que financia el Gobierno de Suecia.

Según arrojó la encuesta, casi nueve de cada diez uruguayos entienden que el cambio climático es muy importante o bastante importante. El 43% corresponde a la primera categoría y el 45% a la segunda. Mientras que el 11% cree que es "poco importante" o "nada importante". Más de la mitad (54%) avizora que la situación será peor dentro de 30 años, mientras que un 15% cree que estará igual y un 22% cree que habrá mejorado.

El director de Opción, Rafael Porzecanski, resaltó en la presentación del informe que "esto no significa que esto esté al tope de la agenda ciudadana" y quizá si se contrapusiera la pregunta con otras sobre salud, dinero o trabajo, se ubicaría por debajo de las mencionadas.

Mirando a futuro, el 79% de los encuestados cree que el país está poco o nada preparado para afrontar los impactos locales del cambio climático. El 17% mantiene que está bastante o muy preparado. El 3% no sabe o no contesta.

Ante la pregunta sobre cómo cambiar esta situación el 42% entiende que la responsable de mejorar el ambiente es la ciudadanía, el 34% cree que es el gobierno y el 7%, 6% y 5% cree que son los científicos, los empresarios y las organizaciones ambientalistas respectivamente.

Cuando se les pregunta por la importancia a nivel mundial casi todos –el 94%– perciben el problema como "muy o bastante importante". El 5% como poco o nada importante y el restante 1% no sabe o no contesta. Pero esto, manifiestan los encuestados, no parece ser inocuo. La mitad de ellos dijeron que el cambio climático impacta mucho o bastante en su vida. El 48% cree que lo hace poco y nada. El 2% que resta no sabe o no contesta. El 13% (del 50% que cree que el cambio climático tiene impacto en su vida) asegura que el impacto es en su salud, el 11% que influye a través de las altas temperaturas y la misma cantidad de personas argumentó que afecta su calidad de vida y la de todos.

Opción Consultores

Impacto percibido del cambio climático en la vida cotidiana

Actualmente el 36% lo percibe como la principal amenaza global para las próximas décadas y el 54% como una de las amenazas globales. Como principal amenaza global luego sigue la pobreza con 24%, la falta de trabajo con 18%, las crisis sanitarias con 12%, las guerras con 7% y el 3% no sabe o no contesta.

Opción Consultores

Importancia asignada al cambio climático como panorama global

Opción Consultores

Impacto percibido del cambio climático

El 67% expresa que realiza acciones para contribuir a reducir el impacto del cambio climático. A partir de esa submuestra se destaca como acción principal, con un 18%, el separar y clasificar residuos. El 17% manifiesta que tira la basura en forma adecuada o no quema basura y el 13% recicla y/o reutiliza.

Opción Consultores

Acciones para reducir impactos del cambio climático

Las manifestaciones del cambio climático en Uruguay

Existe una percepción mayoritaria entre los encuestados de que la temperatura en Uruguay ha cambiado respecto de hace 20 años atrás hasta ahora. El 34% entiende que el clima ahora es mucho más caluroso y el mismo porcentaje cree que es algo más caluroso. El 8% cree que no hubo cambios, el 4% que es algo más frío y el 18% no sabe o no contesta.



En cuanto a las sequías, el 70% sostiene que ahora son más comunes de lo que lo eran hace 20 años. Además, el 21% cree que la situación es la misma, el 4% sostiene que son menos comunes y el 6% no sabe o no contesta.

Las principales causas y su percepción según nivel educativo e ideología

Sobre las causas del cambio climático el 74% respondió que la principal causa es la actividad humana, un 10% que se reparte entre ésta y los fenómenos naturales. El 15% opina que la principal causa son los fenómenos naturales.

Entre los principales responsables, los encuestados apuntan al comportamiento de las personas (31%), a las empresas (el 27%), pero la mayoría, el 40%, cree que se debe a ambas cosas. El restante 2% no sabe o no contesta.

Dentro del comportamiento humano, el 42% lo atribuye al consumismo, el 28% a la generación de basura o residuos domiciliarios, el 23% al uso excesivo de automóviles para traslados y el 3% al consumo excesivo de energía en el hogar. El 4% no sabe o no contesta. Dentro de las actividades empresariales la percepción popular es que la más perjudicial es la industria con un 56%, seguido del transporte con 19%, el sector agropecuario con 12%, el 7% con otros sectores y el 6% no sabe o no contesta.

En otro orden, a mayor nivel educativo, y mayor grado de información sobre el cambio climático existe mayor interés en inmiscuirse en la problemática. Un 58% cree que el cambio climático está "fuera de control" mientras que en los sectores medios y bajos esto se reduce a 50% y 28% respectivamente.

Opción Consultores

Nivel educativo y el cambio climático

También hay diferencias de acuerdo con la ideología de las personas. Los encuestados de izquierda dicen estar más informadas sobre el cambio climático que aquellos catalogados como de derecha. El 51% de las personas de izquierda catalogan al consumismo como la principal causa individual del fenómeno y el 36% a las empresas como principal causa humana. Estos números entre las personas de derecha se reducen a 35% y 25% respectivamente. A pesar de esto, el director de Opción manifestó que no hay una polarización sobre el tema. En Estados Unidos, citó como ejemplo, se ven enormes diferencias entre republicanos y demócratas. Los primeros son significativamente más escépticos respecto del tema.

Opción Consultores

Asociación ideológica y el cambio climático

De acuerdo con el género, mientras el 56% de las mujeres afirma que el cambio climático impacta mucho o bastante en su vida cotidiana, el 45% de los hombres sostiene que ese es su caso. Laura Marrero, consultora del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, expresó que “es importante dar voz a aquellos que resultan vulnerables frente a esta problemática” y destacó que en las tres consultas de actitudes aparece una mayor representación femenina.

Opción Consultores

Género y el cambio climático

A modo de explicación, Porzecanski citó el concepto de "revolución silenciosa" acuñado por el politólogo estadounidense Donald Inglehart. Este implica un pasaje de los valores materiales a los pos materiales en las sociedades desarrolladas. A la luz de ello, resaltó que es relevante ver qué sucede con la edad. Contra cualquier asunción preliminar que podría haberse hecho, el experto informó que no hay variaciones que lleven a ser concluyentes sobre una diferencia clara y marcada de acuerdo a la edad.

La prensa y el manejo de la información sobre el cambio climático

El 42% asegura que está muy o bastante informado sobre el cambio climático, pero el 76% dice estar muy o bastante interesado en el tema. Porzecanski argumentó que en este punto puede darse un "sesgo de deseabilidad social", es decir, que pueden haberse visto influidos porque la encuesta nucleaba esta sola temática. Dijo que a los encuestados les cuesta recordar de una medida que haya tomado el Estado uruguayo para apaciguar el cambio climático, por lo que concluyen que "hay más interés de lo que hay información".

Opción Consultores Información e interés sobre el cambio climático



Un porcentaje similar al anterior –el 78%– valora que la cobertura de los medios sobre el tema es "poca o nada". Solo el 17% considera que es mucha o bastante. El 4% no sabe o no contesta.



En lo que refiere a la prensa tradicional, el 58% confía poco o nada en las noticias sobre cambio climático. El 35% confía mucho o bastante. El 71% cree que poco o nada en la información publicada en redes sociales y el 17% confía mucho o bastante. El porcentaje restante refiere a quienes no saben o no contestan. El sociólogo afirmó que la poca confianza en la prensa puede llegar a tener que ver con que el tema "se trata poco".

Notas metodológicas: El error muestral es de +/- 2,5% para un nivel de confianza del 95%. Por motivos de procesamiento estadístico y aproximación, la suma total que se muestra en las frecuencias de este informe puede ser levemente mayor o menor a 100%.