El adelantado Defensor Sporting comienza su pretemporada

Con el regreso de Jorge “Polilla” Da Silva a la dirección técnica del club, Defensor Sporting iniciará este miércoles los entrenamientos de cara a la temporada 2019 en la que tendrá una rápida inserción en las competencias internacionales con su debut previsto para el 23 de enero.

Los violetas, que ingresan a la Copa Libertadores en primera fase, serán el primer club uruguayo en debutar en este torneo que este año multiplicó sus premios. Ese inicio se producirá ante Bolívar de visitante en La Paz. Una semana después, el día 30 a la hora 20.30, jugará la revancha en el Franzini.

Da Silva trabajará junto con los asistentes Darío Rodríguez, Daniel Oddine y Jorge Da Silva (h) ,y el preparador físico Pablo Placeres.

El entrenador tuvo un exitoso pasaje por el club entre 2005 y 2009, período en el que logró el Campeonato Uruguayo de 2007-2008.

Los entrenamientos se iniciarán este miércoles a la hora 17 en el Complejo Pichincha y Da Silva comenzará a trabajar con 30 jugadores.

Del plantel que terminó la temporada 2018 con Eduardo Acevedo, continuarán Gastón Rodríguez, Agustín López, Emanuel Beltrán, Santiago Carrera, Nicolás “Coto” Correa, Ayrton Cougo, Ramiro Cristóbal, Matías Santos, Martín Rabuñal, Joaquín Piquerez, Martín Correa, Álvaro Navarro, Pablo López, Ignacio Laquintana y Robert Ergas. Además se sumarán los futbolistas de las divisiones juveniles que ya integran el plantel principal pero que en algunos casos retornarán a los equipos en los que aún tienen edad para competir en formativas: Matías Dufour, Nahuel Suárez, Juan Figueroa, Jonathan González, Matías Rocha, Gastón Álvarez, Marco Mancebo, Mauro García, Ignacio Ojeda, Federico Larraura, Gonzalo Nápoli, Alán Rodríguez, Gastón Sacarello, Luciano Boggio y Facundo Milán.

Los otros tres equipos uruguayos que participarán en la Copa Libertadores son Danubio, que debutará en la segunda fase el 5 de febrero ante Atlético Mineiro, y Nacional y Peñarol que se estrenarán en la tercera ronda, en la fase de grupos en el mes de marzo.

Defensor Sporting cobrará US$ 350.000 por jugar la primera fase. En caso de avanzar y pasar a la fase de grupos cobrará US$ 500.000 por la segunda fase. Si sigue, en el grupo cobrará US$ 1.000.000 por partido de local (juega tres).

Danubio recibe US$ 500.000 y Nacional y Peñarol ya se aseguraron US$ 3.000.000 por la fase de grupos.