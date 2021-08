El amor de Matías Viña por Nacional, la comparación con Cafú y su vida en Italia

Estuvo dos semanas en las que no sabía qué era lo que acontecía en ese vertiginoso mundo del mercado de pases en el fútbol profesional. Debido a la pandemia tuvo que viajar de Brasil a Italia antes de cerrar el contrato con Roma para hacer la cuarentena obligatoria. Sin embargo, cuando Matías Viña ya estaba listo para llevar una vida normal en su nuevo país, la negociación entre Palmeiras, Nacional y el club italiano se dilató y su futuro seguía en suspenso.

Entre que viajó a Italia el 25 de julio y hasta el 10 de agosto, Matías Viña pasó un tiempo de mucha ansiedad. Ahora ya se encuentra entrenado con sus compañeros y hablando con el cuerpo técnico, con el que se comunica en portugués con José Mourinho.

El Amor por Nacional

Según cuenta Viña, llegó un momento en su carrera en el que recién estaba empezando a jugar en Nacional y pudo irse libre. Esto ocurrió en 2019, cuando con Eduardo Domínguez se afianzó en el equipo titular y después que durante todo 2018 no había podía jugar lo que pretendía.

"A mitad de año podía haber salido pero no quería que fuera así; quería dejarle algo al club porque ellos habían apostado por mí, desde los 17 años que estaba ahí en el club. Así que renové con la idea de aportar al club lo que me brindó que fue llegar a las selecciones, debutar en Primera, mostrarme y llegar a Palmeiras", cuenta Viña agradecido con los tricolores, a los que le dejó un dinero extra por este último pase de Palmeiras a Roma de US$ 3.000.000 por el 42,5% de su ficha, que aún tenían los tricolores.

Diego Battiste

Matías Viña y Gonzalo Castro

En ese período en el que estuvo en Nacional, Viña ganó dos Torneos Intermedios, un Apertura, un Clausura, una Supercopa y un Campeonato Uruguayo, marcando cinco goles en 47 partidos.

A Roma llega un jugador que ha evolucionado en el Brasileirão, como lo explica él mismo: "Fue un cambio importante de Nacional a Brasil. La cantidad de partidos me ayudaron para agarrar esa continuidad, ese ritmo que ahora en la Roma no lo siento tanto en el aspecto físico", contó en el programa 100% Fútbol de Sport 890.

El cambio en Palmeiras

"Cuando llegué me dijeron que el crecimiento iba a ser muchísimo. El ritmo iba a cambiar, que los jugadores son distintos, las competencias son más intensas", comentó Viña sobre lo que significó pasar por el fútbol brasilero.

El futbolista de la cantera tricolor llegó a la Roma luego de haber salido campeón de la Copa Libertadores. Increíblemente, anteriormente solo hubo un lateral en la historia del fútbol brasileño que salió campeón de América para después ir a jugar a la Roma, y ese jugador también salió de Palmeiras: Cafú.

"Sí, me dijeron eso, pero hay mucha diferencia ahí", contó Viña entre risas en la entrevista que le realizaron, mientras espera tener la oportunidad de debutar en el primer equipo el 22 de agosto, fecha establecida para la primera fecha de la Serie A ante Fiorentina.

Cafú salió campeón de América con Palmeiras y firmó con Roma

La 5

Sobre la decisión del número de su camiseta explicó que no tenía muchas opciones. A pesar de que es poco visto un lateral izquierdo que juegue con el número "5" en la espalda, Viña tiene sus razones.

"El amarillo y rojo son los colores con los que empecé a jugar en el baby fútbol y a esa edad empecé a jugar (a los cinco años). El club es Unión de baby fútbol de Empalme Olmo", recuerda Viña.

Ya no será más una camiseta de baby fútbol la que lucirá cuando juegue al fútbol, pero tendrá los colores y el número para recordarle de dónde viene.

La selección

Las distancias cambiaron. Para llegar al Complejo Celeste ya no puede ir en auto, como lo hacía en Nacional, o llegar en dos horas como lo ocurría en avión desde su anterior club, Palmeiras.

Leonardo Carreño

Viña en la selección uruguaya

Llegar a la Roma es un cambio rotundo en el futuro de Viña, no solo económico sino también en su concepción como jugador. Ya no es más el jugador de Empalme Olmo, aunque mantiene la misma humildad.

"Ojalá sigan llegando los llamados para poder estar en la lista", afirmó sin dar por sentado que por haber sido el lateral izquierdo titular de la selección en los últimos años pueda asegurado un lugar en la nómina.