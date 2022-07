El análisis de Repetto sobre la jugada del VAR y la intervención de Scelza: "Hubo falta"

El entrenador de Nacional Pablo Repetto hizo una dura autocrítica sobre el primer tiempo que hizo su equipo en la visita a Cerro Largo por la quinta fecha del Torneo Intermedio con el que empató 0 a 0 cediendo la punta de la Tabla Anual y también dijo que para él existió un penal del golero Lucero Álvarez sobre Léo Coelho en una incidencia en el primer tiempo que el juez Andrés Cunha chequeó en el VAR para desestimarlo por falta previa del brasileño sobre Bryan Bentaberry.

"No quiero entrar en polémica, para mí había sido penal, me dicen que hubo una falta antes", comenzó a decir Repetto en nota a nivel de campo con VTV cuando el comentarista Juan Carlos Scleza intervino en la nota desde la cabina, para decir: "Hubo falta antes" algo que fue comunicado por el notero Miguel Pastorino en la nota, por lo que Repetto dijo: "Bueno, 'tá, por eso no dije más nada, porque calculé que había sido así".

En su análisis del partido, Repetto dijo: "El primer tiempo no fue ni cerca lo que queríamos, hicimos una autocrítica en el entretiempo, creo que mejoramos, que el segundo tiempo fue más parejo, pero en el primero ellos tuvieron dos o tres situaciones claras donde merecieron irse en ventaja, no lo hicieron. A partir de eso nos llevamos un punto que si lo analizamos sumamos uno, a pesar de que queríamos ganar los tres, viendo cómo se dio el trámite nos llevamos uno".

"Poner excusas no, la cancha estaba rápida y un poco blanda. Ellos hicieron un muy buen primer tiempo, nosotros no estuvimos a la altura y después se emparejó. A lo último el que hacía el gol ganaba. Nosotros tuvimos alguna, ellos también. Fue un partido durísimo, como sabíamos, Cerro Largo en esta cancha se hace fuerte y hoy lo demostró".

Sobre el estado del campo de juego, el entrenador argentino de Cerro Largo, Héctor Bracamonte afirmó en el mismo medio: "Le teníamos miedo al campo de juego porque estaba muy mojado de un lado y barro en algunas partes".

Repetto también dijo sobre el ingreso de Brian Ocampo para jugar el segundo tiempo: "Fue para buscar más juego en el medio y después tener uno contra uno por afuera. Por momentos desbordamos, tuvimos alguna situación en algún desborde, pero no inquietamos de la forma en que nos hubiera gustado".

Bracamonte, por su parte, afirmó: "Es positivo empatarle a Nacional, un equipo grande en el momento que venía, con los jugadores que tiene y creo que fuimos un digno rival. En el primer tiempo tuvimos situaciones claras para marcar, analizando un poco el juego controlamos todas las facetas de Nacional. Pero nos vamos contentos con el resultado y con lo que demostraron los jugadores representando a los que se tuvieron que ir y a los que van a venir. En el primer tiempo nos faltó el gol y en el segundo ellos iban a salir de otra manera. Contento por el resultado, pero más por la entrega del equipo"