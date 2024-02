El angustiante momento de Lisandro en Gran Hermano: "No estoy bien la verdad, me desestabiliza por completo"

Durante esta edición de Gran Hermano, se produjeron numerosos encuentros y momentos de tensión entre los participantes, marcados por indirectas, insinuaciones e incluso gestos afectivos. Sin embargo, a pesar de esta dinámica, las relaciones sentimentales que florecieron en el seno del reality fueron escasas.

Entre aquellos que más destacaron en este ámbito se encuentra Lisandro, cuyos acercamientos con Furia fueron objeto de atención. A pesar de que en repetidas ocasiones el asesor financiero afirmó tener una relación previa fuera de la casa, su comportamiento dentro de la misma generó controversia, especialmente considerando que al momento de su ingreso al programa había declarado su soltería.

Previo al inicio de la gala de eliminación, y antes de anunciar al primer concursante salvado de la semana, Santiago del Moro abordó directamente a Lisandro respecto a su situación sentimental: “Licha, yo tengo que hablar con vos de eso (de su novia) en otro momento. De algo público igual, no te preocupes”.

En el transcurso de la gala, Navarro emergió como el primer jugador salvado de la noche. No obstante, su celebración se vio momentáneamente eclipsada, “No estoy bien Santi la verdad, con lo que me decís no me dejás tranquilo para nada, me desestabiliza por completo, no puedo disfrutar el momento. Le agradezco a la gente de verdad”, dijo Licha.

Si bien Santiago intentó restar importancia al tema, la reacción de Lisandro evidenció el peso que estas cuestiones tenían para él, afectando su estado emocional y su capacidad para disfrutar del momento. En respuesta a esta situación, el presentador tomó la decisión de convocar a Navarro al confesionario, seguido de un anuncio ante las cámaras en el que expuso la preocupación tanto del público como de la producción respecto a la situación sentimental del concursante: “Hace varias semanas me lo viene marcando la gente y la producción. Lisandro cuando se presenta en el casting se presenta como alguien soltero, que su novia lo había traicionado, que estaba dispuesto a conocer gente dentro de la casa. Nunca habló de ninguna relación ni de nadie. Llegó el momento de hablarlo con él, porque eventualmente va a entrar gente a ver a sus seres queridos. Yo quería que él me contara la situación. Está su novia acá”.

En respuesta a las observaciones del presentador, la pareja de Lisandro, presente en la tribuna, aclaró "Él cuando se presentó al casting estaba soltero y en el medio nos fuimos conociendo. Fue antes, lo charlamos y yo no quería aparecer mucho”. Una vez en el confesionario, Lisandro corroboró esta versión, explicando que si bien se encontraba soltero al momento de inscribirse en el programa, había iniciado una relación sentimental meses antes de ingresar a la casa, formalizándola tan solo días antes del inicio del reality.

El participante detalló, “Yo me termino poniendo de novio oficialmente 10 días antes de entrar, porque lo sentí, no tenía ganas de dejar la relación stand by", y agregó, “Me pesó muchísimo y me daba mucho miedo de quedarme afuera de la competencia”. “Le cuento a ella de los castings de Gran Hermano recién al cuarto. Pensaba que ante la selección de los participantes si veían a alguien soltero lo iban a elegir por encima de mí. Fue algo que me sigue pesando y que me mata el hecho de que le dije que no vaya a la tribuna el día en que entré a la casa. Me pasaba mucho con Mili el hecho de haberle hecho caso a mi cabeza y no a mi corazón. Casi me hacés infartar”.

Participantes de GH23-24

Hasta el momento, los únicos participantes que expresaron un interés romántico evidente durante esta edición son Bautista y Denisse, mientras que la dinámica entre Alan y Sabrina se mantuvo como una amistad cercana, según afirmaron ellos mismos.

En el desarrollo de la gala, el segundo concursante salvado fue Bautista, seguido por Nicolás en tercer lugar. Este resultado determina que el juego prosiga este lunes, mientras que los participantes en situación de riesgo son Virginia, Martín Ku, Joel y Emmanuel.

Además, Santiago del Moro aprovechó la ocasión para explicar las reglas de uno de los próximos desafíos que enfrentarán los habitantes de la casa más famosa del país, denominado "Congelados". “A futuro se ve a hacer el Congelados, van a ser varias veces en distintas instancias, cuando se dé la alarma y se les pida que queden congelados se van a tener que quedar donde están sin ningún tipo de movimientos, esta persona va a recorrer la casa, alguien cercano a ustedes, les va a poder decir algunas palabras que no tengan que ver con el juego. Ustedes no se pueden mover, tienen que seguir en la pose que estén. Que pasa si no lo cumplen, las sanciones pueden ser ir a placa o directamente la expulsión”, explicó el conductor.