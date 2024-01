El artista argentino Leo Dan anunció que se retira de los escenarios a los 81 años

Con una trayectoria musical que abarca más de un millón de composiciones y una impresionante cifra de 40 millones de discos vendidos, Leo Dan anunció su retirada de los escenarios a sus 81 años. Este reconocido cantante santiagueño, ícono de la época de "La Nueva Ola" en los años 60, optó por despedirse de la escena musical.

A pesar de su retiro, la despedida de Leo Dan no será en su natal Argentina. El músico, nacido el 22 de marzo de 1942, emprenderá una gira que se iniciará el 6 de abril y culminará el 8 de junio en Chicago, Estados Unidos. Según la productora del artista, el recorrido llevará por nombre "El adiós de una leyenda", marcando así el cierre de una carrera que ha cosechado numerosos éxitos a lo largo de los años.

La despedida culminará el 8 de junio en Chicago, Estados Unidos

"Cómo el solterito ni casado ni nada" sigue resonando hasta hoy como una de sus marcas registradas. Desde su adolescencia, Leo Dan comenzó a componer sus primeras canciones. Acompañado de su guitarra, el cantante y actor argentino ha grabado más de 70 álbumes. Recuerda con nostalgia sus inicios y el éxito repentino que lo catapultó a la fama nacional en tan solo quince días. "Fui a pedir una prueba y, en quince días, me convertí en un éxito nacional", relató sobre aquellos días. Su nombre artístico surgió en la discográfica CBS al combinar las tres primeras letras de sus nombres, Leo y Dan, convirtiéndose así en uno de los cantautores más recordados hasta la fecha.

En esa época, el apuesto cantante entonaba su clásico "Libre, solterito y sin nadie", cuya letra se volvió instantáneamente popular. "Como yo no estoy ni comprometido ni casado ni nada, y usted no está ni comprometida ni casada ni nada, ¿por qué no charlamos un ratito para no sentirnos tan solos?" rezaba el pegajoso estribillo que aún resuena en celebraciones familiares y sociales.

Su incursión televisiva se remonta a 1964, cuando lideró el programa "Bajo el signo de Leo" en Canal 9. Cinco años después, Leo Dan se aventuró a España junto a su esposa, viviendo durante un año en el país europeo. En 1970, sus canciones alcanzaron tanta repercusión en América Latina que lo llevaron a establecerse en México. Desde allí, temas como "Te he prometido", "Esa pared", "Toquen mariachis canten", "Mi última serenata", "El radio está tocando tu canción", "Pareces una nena", "Yo sé que no es feliz", "Con nadie me compares" y "Mary es mi amor" se volvieron extraordinariamente populares.