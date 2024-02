El backstage de Jimena Barón con Los Palmeras en su nuevo tema de cumbia: "Me permite ser argentina"

Cada vez que Jimena Barón presenta un nuevo tema, es una oportunidad para sorprender a sus seguidores y al público en general, y esta vez no fue diferente, ya que incluso contó con la participación de Los Palmeras, una de las bandas más destacadas de la cumbia en Argentina con más de 50 años de trayectoria. Además, compartió imágenes del backstage.

Con un mono de encaje blanco y unas botas plateadas, Jimena Barón lució un look que complementó con un cinturón plateado, resaltando su silueta. Las imágenes la muestran en diferentes momentos, incluso en una situación particular durante la sesión, donde expresó sin inhibiciones: “Alguien valore no solo mi ogt, sino el equilibrio de mi ogt. No es solo un culo, es muy talentoso”, haciendo referencia a una copa apoyada sobre sus glúteos.

Sobre su vestuario, expresó su asombro: “Podría casarme con este traje blanco”, lo que generó una variedad de comentarios entre sus más de 6 millones de seguidores. Entre ellos, se pueden leer expresiones como: “Con ese lomo casate en tanga y con las botas”, “Con ese bombón que tenés cásate ya” o “No hay otra mujer, no existe, solo a vos, podría quedarte tan pintada esa ropa”.

Jimena Barón y su incursión en la cumbia

En relación con la colaboración con Los Palmeras, la cantante afirmó: “Con esta canción que escribí el año pasado en julio, vuelvo a divertirme y a sumergirme en el mundo de la música para bailar, ser felices y ponerse lindos. Extrañaba mucho esto”, destacando lo cómoda que se siente con este género musical.

Sobre su afinidad con la cumbia, explicó: “Hace años vengo histeriqueando con la cumbia. Es un género que me hace sentir muy plena, que me permite cantar sin tener que cambiar mi manera de hablar, que me permite ser argentina y no tener que sonar neutral, que me deja componer letras con historias como me gusta a mí”. Sobre "Elegante", la canción, comentó: “Esta la inventé, porque la estabilidad en mi vida es bastante aburrida de cantar así que no me queda otra que inventar cosas ahora; ya hablé de todos los malvados y hasta les puse nombres de animales. Ya está”.

El presente de Jimena

En cuanto a su presente, se mostró “muy feliz y preparada para este nuevo capítulo más alegre y festivo”, agradeciendo a la compañía discográfica, a su manager y a Los Palmeras por acompañarla en esta nueva producción.

Sin embargo, su mayor agradecimiento fue para sus seguidores: “Los quiero mucho montones”, resaltó Jimena Barón, quien siempre logra captar la atención no solo por su música sino también por compartir aspectos de su vida personal y profesional en las redes sociales.