El balance de Raquel Mancini tras su regreso a la TV: "Pude vencer mi trauma"

Después de un prolongado tiempo alejada de los medios, Raquel Mancini regresó temporalmente a la exposición televisiva al ocupar una de las sillas de las angelitas en LAM. En el programa conducido por Ángel de Brito, es común que los panelistas roten, especialmente durante los períodos de vacaciones. Durante su breve regreso, la modelo compartió detalles de su vida personal, abordando experiencias difíciles y expresando su sentir sobre la exposición mediática.

En el programa, Mancini compartió su descontento con la forma en que algunos programas la habían contactado en el pasado solo con el propósito de aumentar la audiencia, sin considerar sus propios deseos de privacidad. "Me cansé de que en un momento los programas me llamaran para hacer rating y a mí no me interesaba más que sepan de mi vida", declaró en su regreso en diciembre pasado, y añadió: "Me sentí usada, que me hicieron bullying. Pasé cosas muy jodidas".

En esa ocasión, la modelo abordó cómo algunos programas trataron sus problemas de salud relacionados con una serie de operaciones. "Lloraba mucho. Sufría. Mi familia la pasó muy mal. Entonces decidí alejarme y hacer otros emprendimientos. Estar bien y tranquila hasta que afloje", señaló. Además, reconoció nuevamente como un "error" haberse sometido a cirugías a los 18 años.

Casi dos meses después de su regreso, el paso de Mancini por LAM llegó a su fin, y en las últimas horas del viernes, hizo un balance de su participación en el programa. "Venía con una fantasía, con miedo a vencer de mostrarme cómo soy a poder ser yo. Venía en busca de una revancha y la tuve", destacó con voz firme, enfrentando las emociones.

El trauma de Raquel Mancini

"Tenía miedo de entrar en pantalla y que me sigan lastimando, tenía un trauma terrible y lo pude vencer. Pude ser yo, lo pude contar, obvio que me costó largarme, pero me pude largar", continuó. "Un programa en vivo es complicado, pero me sentí comodísima. Y me reencontré con la gente", afirmó, destacando el buen feedback que recibió. "Perdí el miedo a opinar", resumió antes de agradecer al conductor, a las angelitas, a la producción, a los técnicos y a todos los que facilitaron su regreso al medio. "Me recibieron todos re buena onda".

Luego, se mostró un video en el que aparecía su hermano Rafael junto a Carmen Barbieri y el cronista Alejandro Castelo. Sin embargo, en lugar de entrar en el juego mediático que lo presentaba como un posible candidato para la conductora, Raquel eligió hablar desde el corazón en su última intervención. "Lo amo, gracias a él tuve los hijos que nunca pude tener, que es lo que más deseaba en la vida. Sus hijos son mis hijos. Te amo, amo a Twiggy, a Augusto, a Luis y a toda mi familia", expresó.