El Barcelona estudia alternativas a Nike.

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, admitió que la entidad está estudiando alternativas a Nike, que actualmente viste a todas las secciones del club, ya sea con un acuerdo con otra multinacional del mercado, que ofrecería el doble de lo que paga la compañía estadounidense, o con la creación de una marca propia.



En una entrevista concedida a RAC1, el máximo dirigente de la entidad explicó que la situación con la marca que viste al Barça desde el año 1998 "no es la deseada" porque la relación con la compañía estadounidense "se ha deteriorado" tras haber "incumplido partes del contrato".



"Tenemos una situación con Nike que no es la deseada, porque el funcionamiento se ha ido deteriorando y se han incumplido partes del contrato. Y por una razón: el mercado nos paga el doble de lo que nos paga Nike", puntualizó Laporta.



El presidente del FC Barcelona desveló que la entidad está "hablando con Nike" porque, en su opinión, "tienen que hacer un esfuerzo".



"Más que un esponsor es un 'partner' y en los momentos de dificultad no se ha presentado. Cuando hemos enseñado los dientes y hemos dicho esto no se puede hacer, Nike ha hecho un esfuerzo", aseguró.



No obstante, subrayó que el esfuerzo de la multinacional de Oregon "no es suficiente" y abrió tres escenarios de futuro en relación con el proveedor de ropa deportiva de las secciones del club: "Continuar con Nike, aceptar lo que nos da el mercado, que es una prueba de que el Barça sigue siendo atractivo, y una tercera vía que es la marca propia".



En este sentido, Laporta comentó que la entidad azulgrana tiene la voluntad de controlar el comercio electrónico, que fuera del continente europeo lo gestiona Nike, cuyo contrato con el club azulgrana finaliza en 2028.



Asimismo, en su repaso de la situación económica de la entidad, el presidente del FC Barcelona aseguró que el club va en camino de cerrar "la etapa más oscura" de su historia y contó que, si logra cumplir con su "ambicioso" presupuesto, volverán a la proporción 1-1 del 'fair play' financiero de LaLiga el curso que viene.



"Con este presupuesto se prevén beneficios sin tener que vender activos. Con las palancas ya dimos beneficios. Cuando llegamos teníamos 500 millones de pérdidas y 1500 millones de deudas. En tres años hemos reducido los fondos propios negativos, equilibrado la tesorería y reestructurado la deuda", recordó.



Laporta subrayó que, bajo su mandato, el Barcelona ha reducido en 172 millones de euros la masa salarial deportiva, que a su llegada al cargo en 2021 suponía un 98% respecto al total de ingresos del club, y actualmente se sitúa en un 57%.



"La masa salarial estaba totalmente disparada y esto nos perjudica para el 'fair play'. Necesitamos resultados positivos, como ya tuvimos en el anterior ejercicio gracias a las palancas, y lo volveremos a hacer. Hemos rebajado la masa salarial deportiva y estaremos en una relación en la que podremos sacar a un jugador y fichar a otro", detalló.



Por otra parte, Laporta volvió a descartar que el FC Barcelona pueda convertirse en una sociedad anónima, defendió que el modelo asociativo actual es una singularidad a la que los patrocinadores e inversores dan "un valor extraordinario" y también rechazó una vía mixta como la del Bayern Múnich.



"¿Qué necesidad hay? Queremos patrocinadores que nos aporten dinero y no que nos lo puedan quitar. Podemos encontrar socios que entran en vías de negocio y desarrollarlo. Lo tenemos sin cambiar el modelo de sociedad", aseveró. EFE