El Cacique explicó la baja de Ocampo y qué pasa con el Tata González

Alexander Medina, técnico de Nacional, explicó los motivos que lo llevaron a no convocar al juvenil Brian Ocampo en el partido con River, la salida del equipo de Luis Aguiar y la larga ausencia del Tata Álvaro González.

“Con Ocampo no pasó nada, fueron decisiones. Así como tomamos muchas a lo largo de estos meses, decidí el otro día que Ocampo quedara fuera del plantel nada más”, comenzó diciendo Medina en el programa 100% de Sport.

El técnico tricolor agregó: “Son decisiones que muchas pasan por un tema técnico, táctico, físico y otras psicológico y a veces el entrenador debe tomar la decisión adecuada para el plantel y para mandar ciertos mensajes. En eso nosotros los entrenadores debemos tomar decisiones”.

Cuando se le consultó si el mensaje le llegó a Ocampo, respondió: “¿Qué mensaje? Yo dije que muchas veces el entrenador toma decisiones en lo técnico, en lo táctico, en lo físico en lo psicológico. No me voy a extender por qué lo dejé fuera del plantel, fue una decisión que se tomó para este partido”.

Y concluyó: “Que el hincha, el periodista, tienen sus equipos, sus jugadores, preferencias por algún jugador que otro es normal pero nosotros somos el entrenador acá y tomamos esta decisión”.

El jugador no fue convocado para viajar con la selección Sub 20 de Uruguay a la gira por Catar donde jugará la Copa 4 Naciones.

La salida de Aguiar

“Simplemente el partido con San Lorenzo jugó de titular, vinimos a jugar con Defensor, rotamos, y en el partido siguiente con Racing quisimos darle un poco más de intensidad a la mitad de la cancha, igual que este fin de semana y por eso no jugó.

Luis es un jugador muy importante, jugando de arranque o entrando en los segundos tiempos”.

La ausencia del Tata González

“Con el Tata no pasó nada, decisiones técnicas que decidimos que jugaran otros jugadores. No es una situación fácil porque es uno de los pocos jugadores que no le ha tocado estar en una convocatoria en lo que va del semestre. Es un jugador de mucha trayectoria pero bueno dentro de lo que se puede tratamos de brindarle un entrenamiento acorde como a todos, de que sea importante, que esté enchufado, no es una situación fácil”.