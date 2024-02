El conmovedor "Congelados" de Agostina en Gran Hermano: "no te merecés malos tratos"

Anoche, el programa Gran Hermano brindó una experiencia emocionante con el desafío "Congelados", marcando otro hito en la temporada. En esta ocasión, el ingreso de Morena, hija de Agostina Spinelli, y María, madre de Bautista Mascia generó un momento de gran expectación.

Cuando la alarma sonó y se solicitó a los participantes permanecer en sus lugares, la llegada de la adolescente a la casa fue recibida con un minuto de suspenso palpable.

Agostina y su hija

Morena, al entrar, dirigió unas palabras reconfortantes a su madre: "Por favor, quedate súper quieta, ma". La reacción emocional de Agostina, quien apenas pudo contener las lágrimas, reflejó la intensidad del momento. "Hola, ¿cómo andan, todo bien? Ay, que lindo verlos a todos, qué emoción", expresó Morena, aún asombrada por estar dentro de la casa. Al acercarse a su madre, quien permanecía estática cerca de la cocina, reiteró con ternura: "Quedate quieta, por favor, super quieta, yo te voy a abrazar, quedate quieta".

Ambas se fundieron en un abrazo, mientras Morena compartía sus sentimientos. "Quiero que sepas que estoy muy bien, estoy muy feliz, no te das una idea de lo feliz que estoy por vos, me llenás el corazón de orgullo de una manera que no te podés imaginar. Te admiro de una manera increíble. Sos la mejor del mundo, en muchos sentidos. Y ojalá todos pudieran ver lo increíble que es esta mujer como mamá, porque es una parte de ella que todavía no conocen", declaró, dirigiéndose al resto de los participantes. "Sos maravillosa, sos la mejor del mundo y estoy muy contenta de la persona que sos. Te admiro y, cuando crezca, anhelo ser como vos en todos los aspectos. Estoy muy bien, estoy muy contenta. Te extraño, obviamente y te amo. Y te miro todos los días, todos los días. Estoy muy contenta. Muy, muy feliz, te juro, no te das una idea", concluyó emocionada la adolescente.

“No sé qué más decirte pero espero que sepas lo contenta que estoy por vos y lo mucho que amo. Y lo contenta que estoy de ver a todos. Esto es una locura, estoy acá adentro... Permiso, voy a mirar un poco”, con determinación y entusiasmo, exploró la dinámica de la casa, inmersa en la experiencia única que le brinda el juego. Al encontrarse con su madre, reafirmó llorando: “Estoy muy orgullosa y te lo juro, estoy muy feliz. Te voy a abrazar, pero no te muevas. Sos la mejor del mundo. No existe otra como vos, jamás, con tu valentía. Sos una mujer super valiente y te lo voy a repetir siempre. Yo sé que soy fría con vos muchas veces, pero ahora al tenerte tan lejos me hace querer decirte todas estas cosas que nunca te dije y estoy muy contenta de tener la oportunidad de verte”.

En un momento de sinceridad, Morena compartió el profundo respeto que siente hacia su madre, “Te admiro de una forma increíble, espero que puedas estar mucho mejor porque te merecés todo lo lindo del mundo. Sos una buena persona, una persona con muchos valores. Vos sabés que sos una buena persona. El hecho de que no te estés moviendo ahora me hace muy feliz. Estoy muy, muy, muy contenta de que estés acá, esto es único... ¿Vos te das cuenta donde estás? Es una oportunidad que pocos tienen, aprovechala al máximo, porque sos una buena persona. Y espero que te quede adentro de la cabeza, te merecés puras cosas lindas en esta vida. No te merecés nada feo, no te merecés malos tratos, jamás, de nadie. Me llenás el corazón de orgullo”, enfatizó la joven.

Mientras la cuenta regresiva anunciaba su partida, se despidió con un abrazo lleno de fuerza y afecto, “Chau, chicos, qué lindo verlos y espero poder conocerlos a todos afuera”, fue lo último que dijo Morena antes de irse de la casa. Un minuto después, los jugadores se descongelaron y casi todos fueron a abrazar a Agostina, quien lloraba angustiada. “Ay, no lo puedo creer, no la pude abrazar. Qué pena no poder decirle: ‘Yo también te amo. No la esperaba y entró con una actitud increíble. Aparte me miraba a los ojos... Ella es re vergonzosa, pero estaba tranquila y entró con toda", dijo contándoles al resto de los participantes.

La madre de Bautista también entró a la casa

Finalmente, llegó el momento de Bautista. María, su mamá, ingresó a la casa y sorprendió gratamente a su hijo, quien demostró su compromiso con el desafío al mantenerse inmóvil a pesar de la intensidad del momento.

Al entrar, María transmitió su emoción con palabras medidas: "Nos tocó, finalmente. Menos mal que me conocés, no soy de muchas palabras", manifestó con calma. Posteriormente, brindó un cálido abrazo a su hijo, recordándole "No te muevas porque nos vamos juntos los dos”.

Antes de su partida, María compartió unas palabras que conmovieron profundamente a Bauti. "Qué orgullo sos. Cómo debe estar tu papá desde el cielo mirándote, sos un genio. Qué lindo es verte, me quedaría así por horas", expresó en un susurro mientras se abrazaban, generando una emotiva reacción en todos los participantes presentes.

Bautista y su mamá

La visita de María generó una conmoción palpable entre los concursantes, quienes reconocieron la profundidad del vínculo madre-hijo. "Aprendí todo lo bueno de ella sin que me lo dijera", compartió Bauti, aún visiblemente afectado por la experiencia.

La repercusión en las redes sociales no se hizo esperar, con usuarios celebrando la sensibilidad mostrada por el concursante uruguayo. Comentarios como “Como habla de su madre, qué hombre por dios”, “Ahí adentro es el único que tiene sentimientos”, “Me hizo llorar lo del padre, no lo sabía”, y “No busquen alguien que sea menos que él, siempre un Bautista”, inundaron Twitter, destacando la admiración y el respeto por Bauti y su relación con su madre.

El "Congelados" de Virginia se pasó para el martes, que contará con el ingreso de alguna de sus hijas.