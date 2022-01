El conmovedor relato del técnico italiano que dejó el fútbol para salvarle la vida a su hijo

Simone Pavan, excompañero de Álvaro "Chino" Recoba cuando el uruguayo se fue de Internazionale de Milán a préstamo a jugar en Venezia en la Serie A italiana, renunció a su cargo de técnico del Vis Pesaro de la Serie C italiana hace unos días para salvarle la vida a su hijo.

Leonardo, el hijo de Pavan, tiene seis años, padece leucemia y el ahora exentrenador, renunció a su cargo para poder donarle médula.

"Descubrimos la enfermedad de nuestro hijo en junio de 2020, poco después del encierro. Fue un golpe, pero nos arremangamos y empezamos a pelear", dijo Pavan a la prensa italiana.

Y añadió: "Estoy tan cerca de él como puedo. Lo terrible es que ahora los niños empiezan a comprender lo que está pasando. Y tratan de fortalecerse mutuamente. Leonardo y Valentina son mellizos, están muy unidos y todos luchamos juntos contra este horrible mal".

Según comentó Pavan a la prensa de su país, "el fútbol es mi vida pero ahora puede esperar".

"Los médicos nos explicaron todo y en lo que a mí respecta no tuve dudas. Leo me necesita y me involucré sin siquiera pensarlo", sostuvo.

Este lunes 2 de enero será internado su hijo y Pavan lo hará el 10 para poder realizarle un día despúés, el transplante de médula.

El exentrenador sostuvo que "la quimioterapia fue devastadora. Una agonía para vivir todos los días. Cuando me dijeron que mi hijo me necesitaba, no lo pensé dos veces. Hemos realizado todas las pruebas de compatibilidad, se ha descubierto que podemos proceder y el 2 de enero Leonardo será hospitalizado para iniciar todos los trámites de la intervención".