El coronavirus en el interior: médicos advierten por falta de camas en CTI

La ministra de Economía, Azucena Arbeleche, la comparó con una tormenta. La emergencia sanitaria decretada al confirmarse los primeros casos del nuevo coronavirus, el 13 de marzo, hizo añicos no solo los planes del gobierno sino del resto de los uruguayos, sin importar su profesión o lugar de residencia.

Pero esa tormenta todavía no llegó a todo el país: nueve de cada 10 casos se concentran en Montevideo y la zona metropolitana, según el Ministerio de Salud Pública. Por eso, con el cielo encapotado, los profesionales de la salud de aquellos departamentos a los que el covid-19 no alcanzó, se preparan y advierten que las carencias del sistema se agravarán si no se toman más recaudos de los que ya se han tomado.

Con este espíritu se reunieron una delegación de la Federación Médica del Interior (FEMI) y Leonardo Cipriani, presidente del directorio de la Administración de los Servicios de la Salud del Estado (ASSE). Los médicos le pidieron que incrementara la cantidad de recursos humanos y de insumos médicos para los centros públicos del interior.

Camilo dos Santos

Cipriani adelantó a El Observador algunas de las acciones que el servicio descentralizado tomó para afrontar la emergencia sanitaria: duplicó la cantidad de camas en cuidados intensivos en Lavalleja, casi las triplicó en Salto, y también incrementó las plazas en Artigas, Tacuarembó, Florida, Maldonado. Además, contó que en los próximos días llegarán 100 respiradores desde China y está en contacto con el embajador para acelerar la entrega.

"Estamos percibiendo que se están tomando medidas, tanto en el sector público como en el privado, y que hay buena disposición de todas las partes", dijo a El Observador el coordinador de la Unidad de Negociación de FEMI, Germán Rodríguez.

Sin embargo, un relevamiento primario hecho por este gremio muestra que la cantidad de camas es una de las carencias del sistema sanitario en el interior. Para atender a una población que ronda el 1.700.000, sin tener en cuenta Montevideo y la zona metropolitana, actualmente hay 60 camas con asistencia respiratoria en el sector público y 184 en el sector privado.

En Uruguay hay 650 camas, de las cuales 150 son de ASSE, y el gobierno espera aumentar esa cantidad a por lo menos 900, según informó El País.

De acuerdo a la normativa vigente, por cada cama nueva de CTI se necesita un licenciado y un auxiliar de enfermería. Como el primero no puede estar a cargo de más de cuatro pacientes, y el segundo de dos, el MSP flexibilizó los criterios. Mientras dure la emergencia sanitaria, los enfermeros podrán tener más camas a cargo.

Sin embargo, los profesionales temen que el sistema no dé abasto cuando la emergencia sanitaria llegue al interior.

El litoral oeste (Colonia, Río Negro y Soriano) es el que está en la situación más crítica: allí no hay camas con ventilador en el sector público, mientras que las instituciones que integran Fepremi tienen 37. La región norte (Artigas, Paysandú, Rivera, Salto y Tacuarembó), por el contrario, es la que más camas tiene: 38 en el sector público y 55 en el privado.

Según el relevamiento de FEMI, ASSE acumula 11 camas de CTI en Cerro Largo, Treinta y Tres, Lavalleja, Rocha y Maldonado, donde hay 48 plazas en instituciones privadas. Por último, en Canelones, Florida, Flores, San José, Durazno hay 10 camas con ventiladores en el sector publico y 44 en centros asistenciales de Fepremi.

En el interior además se suma la falta de especialistas, que varía de región en región. Rodríguez señaló que la información es escasa pero puso como ejemplo que en Treinta y Tres, hasta hace poco tiempo, había un solo psiquiatra para atender a la población de todo el departamento.

FEMI advierte que si los médicos más capacitados se contagian, hay localidades que quedarán sin cobertura. Por eso uno de los reclamos es que se incrementen las dotaciones y la radicación de más especialistas.

El directorio de ASSE, encabezado por Cipriani, anunció que en cada región habrá un centro de referencia donde se atenderán las personas con covid-19. En el norte será el Hospital de Salto, en el este será el Hospital de Minas y en el oeste, el Hospital de Florida.

El presidente de ASSE explicó que en Salto, donde inicialmente se evaluó el cierre de las fronteras departamentales, se pondrán en funcionamiento 34 camas de terapia intensiva, así como 61 camas para los pacientes que precisen cuidados moderados.