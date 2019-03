El cruce de Tina Ferreira con Andy Vila tras bailar en las Llamadas: "Tenés que formarte"

La reconocida figura de los desfiles de Llamadas y una de las vedetes más relevantes de la actualidad, Tina Ferreira, estuvo este martes en el programa Vamo Arriba de Canal 4, donde protagonizó un cruce con una de sus conductoras, Andy Vila, quien este año fue cuestionada por su participación en la calle Isla de Flores.

La vedete entró con la presentación de Jessy López, otra bailarina de candombe y colega, y fue entrevistada por Federico Paz y Gastón "el ruso" González. Luego de 20 minutos de charla, los conductores propusieron una dinámica que consistía en nombrarle personajes a Ferreira y ella debía responder si consideraba que eran candombe o no.

Tras un listado que incluyó a Donald Trump, Nicolás Maduro, Carolina Cosse, José Mujica y Barack Obama, le preguntaron si Andy Vila, que en las llamadas participó en Tronar de tambores, era candombe a lo que la vedete respondió con un contundente "no". De inmediato Federico Paz le repreguntó por qué no y se armó el debate entre las mujeres.

Tina Ferreira le explicó a Andy Vila que a pesar de que su cultura admite a cualquier persona que no sea afro, debe formarse, aprender e ir a los talleres.

"Andy, tenés que formarte, aprender, ir a los talleres. Si bien hoy expresé que nuestra admite a cualquier personaje que no sea afro, para poder ocupar un rol hay que saberlo", dijo la figura del candombe. "Me encanta porque ella es una kamikaze y va para adelante, pero si a esa energía le sumás la técnica: chapó", agregó.

Luego de la explicación de Ferreira, Vila le preguntó cuál piensa que fue su rol en las Llamadas ya que según la conductora la gente mal interpretó el rol de ella. Añadió que, si bien se vistió como vedette, solo fue a disfrutar del espectáculo y a aprender.

"Si yo no te conozco y te veo vestida así y ocupando ese lugar adelante de los tambores digo que sos vedete porque es el lugar de la vedete", respondió la figura del candombe. Y puso como ejemplo que si ella se para en el programa y dice que va a ser la conductora después no puede decir que no sabía que iba a serlo.

El debate continuó con la defensa de Vila bajo el argumento de que ella anticipó que no sabía bailar y que iba a acompañar a Kanela. Y explicó que en el sambódromo, donde desfilan las escuelas de samba, siempre invitan a figuras que no son profesionales ni se dedican a sambar.

Ferreira contestó que fue ella la que aceptó desfilar en las Llamadas sin saber hacerlo. Allí la conductora nombró a la ministra de Educación y Cultura, Maria Julia Muñoz, y agregó que quizá no sabe tocar bien el tambor porque no se dedica a eso pero eso no quiere decir que no pueda participar de un espectáculo que incluye a todos los uruguayos.

En ese momento Federico Paz intervino y dijo que fue el mismo Julio Sosa Kanela el que invitó a Andy cuando fue como entrevistado al programa, y aunque Vila le aclaró que no sabía bailar él quiso que fuera igual.

Ferreira no volvió a responder y Gastón "el ruso" González rompió la tensión bromeando con que el debate debía de continuar en el Jenga Vila, un juego que hacen con los invitados en el programa que consiste en sacar fichas de una torre sin que se caiga y hacer preguntas.

Al finalizar el Jenga Vila la vedete y la conductora finalizaron con un abrazo y con una reflexión sobre la tolerancia a las diferentes opiniones de cada una.