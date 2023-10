El cruce picante entre Camila Homs y Ángel de Brito en el Bailando 2023 con Tini de por medio

La separación entre Rodrigo de Paul y Camila Homs, con Tini Stoessel de por medio, sigue generando repercusión: en el Bailando por un Sueño, el programa de Marcelo Tinelli, la modelo se cruzó con Ángel de Brito, que la acorraló con algunas preguntas sobre su relación.

Todo se dio tras su performance en la pista de baile en el canal América. De Brito, en un tono serio, la miró y le espetó: “Dijiste, Cami, que a tu mamá no le gustaban los infieles”, a lo que ella respondió: “No, a mí tampoco”. Luego, el periodista profundizó: “¿Te ha pasado a ti?”. La respuesta de Camila fue afirmativa: “Sí, varias veces”. Sin embargo, prefirió no revelar nombres y se limitó a decir: “En una de mis últimas relaciones”.

Acto seguido, llegó la respuesta de Homs. “Ángel, ¿te puedo decir algo? El otro día vi que hiciste una sesión de preguntas y respuestas en Instagram y muchas personas me etiquetaron. Te preguntaron si creías en mí, y dijiste que no, que demostraba de una manera que no era. ¿Me conoces lo suficiente para decir eso?”, le cuestionó.

El jurado no se quedó callado y metió a Tini Stoessel de por medio. “No me cierra tu imagen de inocente y buena persona, como me pasa con muchos participantes, especialmente por tus actitudes hacia Tini y los mensajes que le enviabas. Veo una contradicción ahí”. Sin embargo, Camila no dudó en argumentar su punto: “Quizás, si hubieras estado en mi situación, habrías actuado de la misma manera”.

La conversación siguió con la modelo señalando que cometió errores y no se sintió cómoda realizando ciertos mensajes en el marco de una relación con el campeón del mundo que terminó de manera abrupta, de la peor manera, con Stoessel señalada como la tercera en discordia.