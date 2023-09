El descargo de Marixa Bali después del Bailando: "Me bardearon, me sentí minimizada"

Marixa Balli apuntó furiosa contra el Bailando y el momento incómodo que le hicieron sentir durante su aparición en el certamen conducido por Marcelo Tinelli. La bailarina había rechazado la posibilidad de participar como concursante del certamen pero sí accedió a tener apariciones con la imitación de Fátima Flores.

Tras participar de la emisión del programa el miércoles pasado, Marixa se descargó a través de sus redes sociales, con una historia en la que compartió una foto en el piso con el mensaje "La verdad no me sentí cómoda. Una pena". Además respondió a preguntas de sus seguidores que hacían mención al tema. Pero el descargo más duro y completo lo dio en LAM, el ciclo de América TV en el que participa como panelista.

"No me gusta, la verdad que yo me hubiera ido en el primer momento. Me quería morir. Decía qué me trague la tierra. ¿Viste cuándo por dentro decís qué hice cerebralmente para venir a este programa?", comenzó a expresar furiosa Marixa.

Cuando Ángel de Brito, conductor del ciclo, le preguntó qué fue lo que le molestó, la bailarina dio varios argumentos.

En primer lugar, comentó que tuvo que adaptarse al vestuario que necesitaba Fátima. Y a pesar de haberlo hecho, recibió el talle equivocado. "Realmente patético, la ropa es todo. A eso le sumamos que me ponen una medalla de San Benito porque Fátima no se quería sacar su medalla. Yo ya estaba cediendo en el vestuario, siento que fui partenaire de Fátima".

"¿Qué nota le ponemos a la producción del -1 al 10 Marixa?", preguntó De Brito. "Menos 1", respondió con seguridad.

Con respecto al ida y vuelta con Marcelo, afirmó que se mostró sorprendida. "Me sentí como un muñeco que utilizaron. Hubiesen puesto un mural, mío y Fátima entraba por la puerta grande y hacía todo su show. Yo no arreglé nada".

"Estoy indignada. Pensé que al menos me iba a servir para Xurama (en referencia a su marca de zapatos) y me sale con que vendo ropa: hace años que vendo zapatos".

Para cerrar su descargo, Marixa Balli fue contundente: "No tuve que haber ido, me bardearon, me sentí minimizada".