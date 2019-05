El día en que uno de los Avengers se tomó un mate en el set de Endgame

Avengers: Endgame, la primera gran conclusión de Marvel para el universo compartido que creó hace 11 años, está rompiendo todos los récords posibles. La película –que reúne a los Vengadores para una última gran pelea contra el villano Thanos, enemigo de la entrega anterior– se estrenó hace cinco días y lleva ya más de 1.300 millones de dólares recaudados en todo el mundo, algo que la coloca como la película más vista en su primer fin de semana y como una seria competidora para convertirse en la producción más vista de la historia. Hasta el momento, la más vista es Avatar (2009), que recaudó más de 2.700 millones.

La película es colosal e impresionante, y tiene algunos de los mejores momentos de la larguísima saga, pero en medio su rodaje también hubo tiempo para la pausa y momentos más íntimos. Y para matear un rato, entre pelea y pelea.

Así, al menos, lo demostró Zoe Saldaña, actriz que interpreta a la alienígena Gamora, miembro de los Guardianes de la Galaxia y pieza fundamental en Infinty War y Endgame. En el video, la mujer aparece maquillada como su personaje, con un mate en la mano y hablando en español.

"Aquí con mi matecito,en el set de Avengers. Oh, ¿Gamora speaks spanish? No lo sabía", canta la actriz.

GAMORA TOMANDO MATE ME ALEGRO EL MES pic.twitter.com/EQ6fheOSxt — Sr. Jota (@taujoaquinok) April 29, 2019

La explicación a este video es sencilla: Saldaña nació en Nueva Jersey, pero su padre era dominicano. Así, durante su niñez y adolescencia vivió muchos años en República Dominicana, y adoptó dos lenguas maternas: el español y el inglés.

Saldaña estuvo en las dos entregas de Guardianes de la Galaxia, en las dos últimas de Avengers y también protagonizó otros grandes blockbusters como Avatar y las tres nuevas entregas de Star Trek. También formó parte de películas más pequeñas, como Out of the furnace, Blood Ties y The words.