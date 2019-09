El día que Novick probó marihuana: “Nunca miré un clásico tan tranquilo”

“Una vez probé marihuana en una expocannabis. Mi hija me llevó y estaban con unos tubos, era más puro y me dijo 'probá'… Fue un domingo y de ahí me fui a un clásico. Nunca vi un partido tan tranquilo. Siempre me pongo muy nervioso”, contó entre risas Edgardo Novick en De Cerca.

Aquí podés ver todos los contenidos del ciclo De Cerca

Novick trajo a colación esa anécdota ante una pregunta de Facundo Ponce de León sobe si sus hijos le enseñaron algo. El candidato dijo que "sin duda".

De Cerca es producido por Mueca Films y presentado por TV Ciudad, El Observador y WILD Fi.

“Ellos van actualizándose en la vida, en la modernidad con todos sus amigos, con la forma de ver las cosas mucho más moderna. Ellos me fueron enseñando a mí a ver el tema de la marihuana”, dijo a modo de ejemplo.

Otros fragmentos de la entrevista a Novick en De Cerca