El disquete más caro del mundo lleva la firma de Steve Jobs

Es un dispositivo obsoleto, pero para los amantes de la informática es una reliquia que bien podría ir a un museo: un disquete de Apple firmado por Steve Jobs se remata por internet a US$ 8.800.

El disco para Macintosh System Tools versión 6.0 ha sido verificado como genuino al igual que la firma de Jobs. Al principio se dudaba de si la firma pertenecía al fallecido fundador de Apple ya que Jobs no era de firmar autógrafos con asiduidad.

La empresa que lo subasta RR Auction lo describe en su publicación como una "pieza icónica del software Mac OS de Apple" Y agrega: "Exhibiendo la firma en minúsculas con estilo elegantemente de Jobs, esto es una pieza de museo para la historia de la computación".

El precio base fue de US$ 7.500. Luego de 12 ofertas piden US$ 8.800. Por ahora se lo está llevando uno de los oferentes a US$ 8.000. Hay tiempo hasta el próximo miércoles 4 de diciembre. Con ese dinero, una persona podría comprar hasta siete iPhone 11, la última versión del smartphone de Apple lanzado en setiembre.

No es la primera vez que un objeto vinculado a Steve Jobs logra subastarse en miles de dólares. A principios de este año una placa conmemorativa con la firma del antiguo CEO de Apple había sido valuada en US$ 15.000.