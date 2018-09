El dólar vuelve a rozar los 40 pesos en Argentina pese a anuncios oficiales

En Argentina la divisa avanzó fuerte en el comienzo de este martes y volvió a encender las señales de alerta.

Hay anuncios pero siguen las dudas y falta mucha letra chica sobre su forma de implementación. Por ello, el día después el mercado sigue mostrando nerviosismo.

El dólar minorista mostraba una fuerte suba en el inicio de la rueda cuando sumaba 1,60 pesos argentinos y se vendía a 39,60 pesos argentinos en las pantallas del Banco Nación (BNA).

En bancos privados de la City porteña la divisa volvía a tocar los 40 pesos. En el mercado mayorista la divisa saltaba a 39,05 pesos, lo que representa una suba.

La autoridad monetaria subastará hasta US$ 100 millones este mediodía. El presidente del Banco Central de Argentina (BCRA) Luis Caputo no viajó a Washington como parte de la misión oficial que negocia con el Fondo Monetario Internacional (FMI y monitorea in situ el mercado cambiario.

También el Brasil el dólar subía hasta 4,1708 reales por unidad.

Por su parte, en el mercado local el dólar mayorista se negociaba este mediodía a 32,6750, 0,42% arriba del cierre del lunes.

En la pizarra al público del BROU el dólar estaba a $ 31,76 a la compra y $ 33,16 para la venta, sin cambios respecto a la última sesión. En los cambios se vendía a $ 33,35.

Este lunes el Banco Central (BCU) volvió a intervenir en el mercado y vendió US$ 116,5 millones para amortiguar la suba. En cuatro días colocó US$ 393 millones en clara señal de que no permitirá saltos bruscos en el tipo de cambio.

A nivel global, el dólar subía el martes, ampliando su racha ganadora, ya que los temores a una posible escalada en el conflicto comercial entre Estados Unidos y China llevaban a los inversores a desechar monedas de mercados emergentes.

A las 13.00 GMT, el índice dólar subía un 0,39% a 95,501, camino a su mayor avance diario desde el 23 de agosto. A mediados de agosto, el índice llegó a 96,98, máximo de más de un año.

Las monedas de mercados emergentes se veían especialmente castigadas. Los inversores temen que esas economías, que están más orientadas hacia las exportaciones, queden atrapadas en el fuego cruzado de una escalada del conflicto comercial.

(Con información de El Cronista y Reuters)