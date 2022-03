El empate en la cancha abrió diferencias en la comisión directiva de Nacional

El empate 1-1 de Nacional ante Montevideo City Torque del pasado domingo generó un clima tenso en el Gran Parque Central, con los hinchas reclamando más actitud y triunfos, con cánticos y pancartas para los jugadores.

El equipo que dirige Pablo Repetto tuvo un buen primer tiempo, se puso 1-0 arriba con gol de Franco Fagúndez, pero luego sufrió el empate a través del extricolor Diego Arismendi, y el partido terminó 1-1.

“¡Están jugando en Nacional!”, gritaron los bolsos tras el encuentro que dejó sabor a derrota y que se suma al flojo arranque tricolor en el Apertura, con cinco puntos en 15 disputados.

La igualdad y el mal comienzo del torneo hicieron que desde la oposición de la comisión directiva, que encabeza Raúl Giuria, quien es uno de los dos dirigentes no oficialistas junto a Ariel Martínez, surgieran discrepancias con la mayoría que conduce el club.

Leonardo Carreño

Giuria en las pasadas elecciones

Giuria es un directivo de 73 años, de larga experiencia con pasado como delegado tricolor en la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), primero en el Colegio de Árbitros y luego en la Mesa Ejecutiva.

Tras el empate del domingo, lo primero que molestó a Giuria fue que el lunes se suspendió la habitual reunión de Directiva. El motivo que se esgrimió fue que a las 16:30 era el clásico de Tercera división y el presidente Fuentes y varios directivos fueron a acompañar al equipo en el Parque Capurro.

“Lamentablemente no hubo sesión de Comisión Directiva, como lo solicité”, dijo a Referí.

Giuria tenía la intención de que Repetto fuera convocado a la reunión para explicar el momento deportivo del equipo.

Leonardo Carreño

Giuria, Fuentes y Majic, los candidatos de las pasadas elecciones

“Personalmente estoy preocupado”, señaló. “Es obvio que no estamos bien”, agregó sobre el arranque del primer equipo en el Apertura.

Ese lunes, a nivel de directivos del oficialismo, no hubo dudas sobre la situación y continuidad del entrenador y dirigentes consultados por Referí manifestaron que Repetto tenía respaldo absoluto.

En el correr de la semana Giuria tuvo varias apariciones públicas en las que marcó sus discrepancias con la directiva que encabeza Fuentes, quien en la anterior administración de José Decurnex ingresó como opositor junto a Giuria.

Luego, Fuentes pasó al oficialismo y fue su candidato para las últimas elecciones, mientras que Giuria encabezó su lista junto a junto a Ariel Martínez, logrando dos cargos.

"A Nacional se lo respeta"

“No me dan pelota”, dijo Giuria sobre su participación en la directiva. “Nunca me invitaron a la mesa chica. No soy oposición, soy minoría. Son dos cosas muy diferentes”, agregó esta semana en declaraciones a Tirando Paredes de radio 1010 AM.

Además, consideró que la actual administración de Fuentes es igual que la de Decurnex.

Ganar en Todo

Giuria y Martínez

El directivo señaló que él no fue partidario de la decisión sobre la no renovación al contrato a Gonzalo Bergessio y consideró que el argentino debió seguir en el club, al igual que Diego Polenta, ya que cree que los referentes son “muy importantes”.

“Hay gente en el club que piensa que los referentes no son tan importantes. Igual que hace un tiempo otros pensaban que no era tan trascendente estar en la AUF mientras Peñarol iba ganando espacio”, agregó.

Esa pérdida de espacios en la AUF la viene denunciando desde 2018. En ese sentido, entiende que se deben ocupar todos los espacios posibles, porque si no los toman otros.

Giuria, a quien tampoco le gustó que se haya jugado con camiseta roja ante City Torque y que el nuevo diseño de ese color tenga el escudo en el centro, también se refirió a la pancarta que apareció en la Abdón Porte que decía: “Jugadore$ pongan huevo!! Respeten la camiseta”.

"A Nacional se lo respeta y esto corre para todos, para el hincha, socio, dirigente, jugador...”, señaló al respecto. “Hay que respetar, cada uno sabe cómo se comporta", agregó a 1010AM.

A pesar de las discrepancias con la mayoría, Giuria aclaró a Referí que no está “contra el oficialismo”.

"Hay temas puntuales en los cuales tenemos visiones diferentes. En otros estamos de acuerdo”, sostuvo este jueves, intentando ponerle paños fríos a una semana difícil, en la que el club resolvió que el área deportiva, el cuerpo técnico y los jugadores no hicieran declaraciones, lo que dejó a Giuria como la voz tricolor más escuchada en estos días.