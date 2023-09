El enojo de Holder con una productora de Intrusos que le pidió que se saque la capucha

Invitado en el programa Intrusos, el exGran Hermano, Tomás Holder, fue increpado por uno de los panelistas por haber maltratado a una productora que le pidió que se sacara la capucha para salir al aire.

"No me gusta la gente patotera. No me gustó cómo la trató a Solpi. Le pidieron si por favor se sacaba la capucha, no se la quería sacar y dijo que se iba a ir", dijo el panelista Pampito dirigiéndose a Holder, a lo que el ex Gran Hermano reaccionó inmutable y solo asintiendo con la cabeza.

Holder no se quitó la capucha como le había pedido la productora y, ya en el aire, en el programa que conducía Marcela Tauro en ausencia de Flor de la V miraba irónico al panelista que lo increpaba molesto pero decidió contestarle de manera escueta.

"Yo violencia cero. No quería ir porque me sentía mal, no por el tema de la capucha", dijo el rosarino.

"Tomás, esto es TV, la capucha te la tenés que sacar", le explicó Marcela Tauro. "Se me vino encima, como patoteándome", añadió Guido Zaffora.

El panelista siguió con sus acusaciones, mientras exclamaba "mirame cuando te hablo", a lo que Holder sólo respondía asintiendo con la cabeza.

"Vos sos una persona que cada vez que habla de mí, me ataca", retrucó Tomás Holder.

"Fuera de cámara vivimos una situación.... ¿qué pasó con Guido (Zaffora)?", le preguntó Tauro al ex integrante del reality de Telefe, que evitó contar lo que había ocurrido.

El panelista le recriminó entonces que parecía un nene encaprichado. "Te vi una sola vez, la otra vez que viniste a Intrusos. parecés un nene encaprichado. Y, si estás enojado, vas a durar poco en la TV", opinó Iavícolo. El ex GH, desafiante, remató: "Sigo acá no. La gente dirá si quiere que me vaya".