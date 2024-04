El escándaloso cruce de Coti y Furia en la cena de nominados: "Todo el tiempo te estás victimizando"

Un nuevo enfrentamiento entre Furia y Coti en Gran Hermano 2023 generó revuelo en la cena de nominados, un momento que desde antes de comenzar ya prometía ser escandaloso. Las participantes, junto con Emmanuel y Zoe, se enzarzaron desde que Constanza ingresó a la casa, y durante la cena, los roces no se hicieron esperar.

"¡Hola, gente! Bienvenidos a la última cena de Constanza", provocó Juliana desde el inicio a la exnovia del Conejo Quiroga, una frase que Coti optó por ignorar. "Servime mi última milanesa", le pidió irónicamente mientras le alcanzaba su plato. Pero la sorpresa la dio Zoe, quien se sintió incómoda durante toda la cena, se encerró en el baño para ocultar sus lágrimas y expresó su frustración por sentirse utilizada en las estrategias de los demás grupos.

"Estoy cansada. La gente me usa como una fichita. Cree que soy la más fuerte de la casa y me usan de estrategia. En vez de arriesgarse a uno mismo o arriesgar a su grupo, me arriesgan a mí siempre", se quejó Zoe. "Siento que no tendría que estar acá. Siento que tendría que estar otra persona", añadió molesta mientras Furia explicaba por qué Virginia la había nominado.

"Lo que trató de hacer Virgi es que quedemos Ema, Zoe y yo en contra de estos dos fantasmas. Así vamos a ver qué pasa el domingo a ver si podemos sacar a Constanza de la casa", arremetió la entrenadora personal contra su rival del momento. "Este es nuestro Gran Hermano y espero que hayas disfrutado de la casa. No viniste a traer buena energía, en absoluto", continuó, mientras Coti parecía al borde de las lágrimas.

"No voy a bancar estas pelotudeces por eso nunca fui a apapacharte porque soy una persona que acompaña y que comprende, pero que cagu… muriendo en una cama si es que realmente está llorando porque este juego no se lo va a llevar", continuó Furia, generando polémica mientras la rubia se defendía. "Primero, yo no entré con mentiras y si lo hago, quien sos vos para juzgar lo que estoy haciendo", comenzó a responder Constanza.

"En segundo lugar, te estás describiendo a vos con tu lugar de victimismo. Todo el tiempo te estás victimizando diciendo ‘me dejaron sola’, ‘no tengo papás’ y no tiene absolutamente nada que ver con el juego", afirmó Coti, mientras Juliana se preparaba para responder. "No tener papás me hace más fuerte", replicó ella. "No me interrumpas. Yo entré con la mejor onda y la que empezó primero fuiste vos, que siempre la querés dar vuelta. Yo no te falto el respeto", señaló "la cuchillera".

Pero la doble de riesgo no retrocedió, elevando el tono de voz. "Ya me dijeron violenta, golpeadora. Según vos lo mío es victimizarse y según yo, es defenderse", afirmó, mientras la ex participante del Bailando seguía con su estrategia.

"¿Le contaste a Emmanuel que dijiste que no lo soportabas más y que si nosotros hacíamos campaña en su contra te ibas a unir? Le soltaste la mano. Lo mismo que hiciste con Cata, lo mismo que Agostina y hacés con todos igual. A Paloma la quisiste sacar. La que tiene problema con las mujeres sos vos", soltó Coti, mientras Furia lo negaba. "Sacas todo de contexto", respondió ella, visiblemente molesta.

"Qué pelotu… que sos. Ojalá todos nuestros votos sean suficientes para sacarte", juró Furia, mientras los demás comensales simplemente comían en silencio y Romero le pedía que repitiera sus palabras. "Si te podés ir mañana, mejor", concluyó, con un tono picante.