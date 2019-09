El estímulo de Matías Viña en una noche perfecta que coronó con dos goles

Las palabras de Óscar Washington Tabárez, técnico de la selección uruguaya, repiquetean en la mente de Matías Viña.

El entrenador celeste alabó la producción del lateral de Nacional que jugó los dos amistosos de la celeste. Ante Costa Rica estuvo 8 minutos y fue titular y completó los 90 minutos contra Estados Unidos. “Y ahí, cuando digo que vi cosas que me hacen tener una visión diferente antes de jugar, en el caso de Viña también, porque se destacó en lo que más se preocupa él por mejorar, que es la parte defensiva. La otra parte quizás no anduvo del todo pero no por responsabilidad de él, quien ni conocía a los compañeros y no tenemos tiempo de trabajo para que se conozcan los futbolistas, así que considerando todo eso quedaron buenas sensaciones”, dijo el conductor de la celeste sobre la producción de Viña.

Lo cierto es que el defensa terminó de jugar un martes con la celeste y recién volvió a Montevideo el jueves de tarde.

Esto llegó a poner en duda su presencia en el debut de Nacional en el Clausura ante Liverpool, este domingo. En la conferencia de prensa del pasado jueves el técnico Álvaro Gutiérrez dejó en claro su intención de esperar a Viña. El detalle no era menor, sino que por el contrario, habla de la importancia que le otorga el conductor de Nacional al defensa.

El lateral llegó en horas de la tarde y se fue directo del aeropuerto a Los Céspedes para entrenar solo. Allí el cuerpo técnico comprobó su estado de forma y no dudó: sería de la partida desde el inicio del juego ante Liverpool.

Un hecho que difiere con lo que pasó con Giovanni González en Peñarol que, pese a no haber sido tenido en cuenta por Tabárez en los amistosos con la celeste, no fue considerado el sábado en Peñarol.

El técnico aurinegro, Diego López, ni siquiera lo tuvo en la lista de convocados en el juego del sábado contra Defensor Sporting.

El domingo, en el Parque Central, Viña fue descollante en el debut de Nacional en el Clausura ante el sorprendente Liverpool. El lateral marcó dos goles en la victoria del equipo de Gutiérrez y se mostró permanentemente como salida por su banda.

Su primer tanto lo marcó con el juego 1 a 1 aprovechando un quede defensivo de Liverpool que le permitió definir.

El segundo fue un golazo tras una acción iniciada por Ocampo para terminar con un zapatazo de Viña. El estímulo con el que jugó Viña, probablemente reforzado por el hecho de estar en la selección, fue notorio.

El horizonte se presenta alentador para un chico que realizó la escalera con la celeste pasando por las selecciónes juveniles.

El lateral izquierdo de la selección mayor por estas horas está vacante.

Luego de muchos años donde el dueño absoluto fue Martín Cáceres, a partir del Mundial de Rusia 2018 las cosas comenzaron a cambiar.

Cáceres fue pasado a la banda derecha y apareció Diego Laxalt por la izquierda.

Pero Laxalt se desgarró en la última Copa América jugada en Brasil, se quedó sin club al no extender si contrato con Milan, y producto de su inactividad perdió pie.

Ante esto el camino se presenta despejado y alentador para los retos que se vienen con la selección. Lo primero es la Copa América y después las Eliminatorias para el Mundial de Catar 2022.